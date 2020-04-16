4 полезных продукта для здоровья зубов и десен, которые доступны для всех

Питание – важная составляющая жизни каждого человека, особенно в современном мире. Поэтому люди, осмысленно подходящие к собственному здоровью, стараются питаться правильно. Разнообразное и правильное меню благотворно влияет на пищеварительную систему и весь организм в целом. Кроме того, здоровое питание способствует сохранению здоровья полости рта при комплексном уходе. Именно поэтому эксперты Colgate составили список доступных и полезных продуктов для здоровья зубов и десен.

№1. Имбирь

Корень имбиря широко применяется в кулинарии. Помимо вкусовых качеств, он славится своими лечебными свойствами. Одним из них является противовоспалительное свойство. Используйте корень имбиря в качестве пищевой добавки, чтобы уменьшить воспалительные процессы в деснах.

№2. Твердые яблоки

Твердое яблоко – отличный способ очистить полость рта после приема пищи, так как яблочная мякоть активно удаляет налет с зубов и десен. Однако после яблока рекомендуется полоскать рот, чтобы удалить излишки яблочных кислот.

№3. Молочные продукты

Молоко и молочные продукты богаты не только кальцием, который способствует укреплению костей, но и особым белком казеином. По мнению ученых, данный белок принимает активное участие в снижении кислотности во рту и уменьшению зубного налета. Лучшие результаты в борьбе с кислотностью и налетом дает употребление стакана молока после еды без каких-либо подсластителей или добавок в напитке. Если же молоко не входит в ваш рацион, то съешьте ломтик сыра после приема пищи.

№4. Лук

Репчатый лук обладает мощным противомикробным действием. Он содержит определенное вещество, которое уничтожает бактерии, вызывающие воспаление десен и кариес. Поэтому обязательно добавляйте лук, хотя бы в небольших количествах, в салаты, сэндвичи, а также в супы и рагу.

Конечно, полностью обезопасить полость рта от проблем, употребляя только полезные продукты, невозможно. Только комплексный подход и постоянные консультации со стоматологом снижают риск возникновения забололеваний полости рта. Кроме того, для полноценной защиты необходим осмысленный подход в выборе продукции по уходу за зубами и деснами. Исходя из этого, специалисты Colgate создали линейку зубных паст «Древние секреты».

В премиальную линейку вошли 4 зубные пасты, и теперь каждый может осмысленно подобрать для себя подходящее средство, которое будет отвечать его индивидуальным потребностям, для здоровья и красоты улыбки. Ведь только при внимательном отношении к собственной полости рта можно предотвратить ряд заболеваний. При создании этой линейки специалисты Colgate вдохновлялись богатством природных ингредиентов, которые упоминались еще в древних рецептах, для здоровья зубов и десен.

№1. Лепестки лотоса.

В лотосе полезно все: от лепестков до корней. Китайские целители особенно ценят цветки и стебли лотоса, которые не только предотвращают размножение микроорганизмов в полости рта, но и успокаивают чувствительные десны.

Кроме того, за счет содержания кальция, лотос полезен для укрепления зубoв.

Именно экстракты цветков и листьев лотоса вошли в состав зубной пасты Colgate «Древние секреты». Паста имеет приятный мятный, цветочный вкус.

№2. Экстракт женьшеня.

Известно, что корень женьшеня содержит незаменимые элементы для заботы о ваших зубах. В первую очередь, это кальций, магний и цинк, которые делают зубы сильными и прочными. Зубная паста в линейке Colgate «Древние секреты» с женьшенем и мятoй, кoтoрая дополнила пoлюбившуюся серию средств, способствует укреплению и восстановлению эмали зубов. Эта паста обладает приятным мятным вкусом.

№3. Морская соль и водоросли.

Богатая йодом морская соль обладает антибактериальными свойствами и помогает нейтрализовать кислотную среду во рту и уменьшает уровень кислотности, тем самым помогая предотвратить появление кариеса. Морские водоросли имеют определенные ферменты, которые пoмoгают в бoрьбе с зубным налетoм и oтбеливают зубы. Экстракты морских водорослей давно ценятся за их профилактический эффект при появлении кариеса.

Сочетание соли и морских водорослей в пасте Colgate «Древние секреты» - отличная комбинация для восстановления естесственной белизны зубов. После чистки вы почувствуете яркий вкус морской свежести.

№4. Алое и лимон.

Алоэ и лимон – гармоничное сочетание, которое издревле применяется китайскими целителями в борьбе с десятками заболеваний. Алоэ широко используется для укрепления организма, а лимон, как дополнительный источник витамина С.

В состав пасты вошел фторид, который при регулярном использовании препятствует возникновению кариеса.

Паста с приятным мятным, лимонным вкусом дарит ощущение свежести и бодрости.

Создавая линейку, экспертам Colgate удалось разработать продукты, представляющие собой идеальное сочетание между инновационными технологиями и уникальными природными ингредиентами, упоминаемыми еще в древних китайских рецептах. Комплексный уход за полостью рта с использованием средств серии “Древние секреты” сделает вашу улыбку безупречной и пoдарит ощущение бодрости вашему организму.

В премиальную линейку продукции входят зубные пасты, зубные щетки и ополаскиватель для полости рта.

Узнать подробнее о новой серии продукции Colgate «Древние секреты» можно на сайте: www.colgate.ru .

О компании

Colgate – международный бренд по производству товаров по уходу за полостью рта для всех членов семьи. В России бренд представлен c 1992 года. Ежегодно Colgate внедряет инновационные продукты на рынок, продолжая заботиться о своих потребителях и их улыбках. Бренд входит в состав компании Colgate-Palmolive, которая сфокусирована на производстве продуктов для ухода за полостью рта, личной гигиены, товаров для дома и кормов для домашних животных. Продукция компании продается более, чем в 200 странах мира.