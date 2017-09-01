4 сентября пройдет закрытие выставки-презентации Дома Моды Сергея Пугачева

Вместо привычного модного показа гости увидят дефиле в формате fashion shoot. Неожиданное сочетание показа кутюрной коллекции и рабочего процесса создания модельного образа известными фотографами немного приоткроет для зрителей завесу тайны фэшн-закулисья.

Стилист выставки и режиссер завершающего дня экспозиции - известный постановщик дефиле мировых модных брендов, художник, сценограф Борис Колпаков – задумал удивить гостей неожиданной подачей коллекции. Знаток фэшн индустрии, он придумал формат, который еще ни разу не практиковался на подиумах мира.

В дефиле примут участие – топ модели Наталья Колпакова и Голди Габриэль; «Миссис Вселенная» Кристина Мищенко; топ-модель и известный фэшн-фотограф Ксения Андриенко (Митюрич); российская актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс; одна из самых ярких участниц проекта «Голос» и шоу перевоплощений «Точь-в-точь» Ксана Сергиенко.

Hair stylist дефиле – Татьяна Нитченко - стилист Schwarzkopf Professional, участник международной команды стилистов фестиваля «Евровидение», мульти-номинант, лауреат премии парикмахерского искусства Russian Hairdressing Awards.

Make up artist – Сергей Турчанинов – топ-стилист, главный мейк-ап дизайнер шоу Филиппа Киркорова "Я", эксперт программы "Модный приговор".

Выставочная экспозиция Дома Моды Сергея Пугачева располагается в самом центре Москвы, в Торговой галерее «Модный сезон» с 4 августа. Геометрия стиля и романтика образа – девиз представленной коллекции «Грезы». Каждый наряд стилистически связан с самыми яркими женскими образами, в том числе русской оперной и литературной классики, и представлен в современной трактовке haute couture. Архитектурный крой, четкость линий, фантазийное смешение стилей раскрывает творческий концепт Сергея Пугачева, основанный на традициях и эстетике русской культуры.

Коллекция создана из натуральных материалов: жаккард, шелк, шелковый креп, вуаль, атлас, органза, тафта. Для расшивки изделий дизайнер использовал муранское стекло, жемчуг, хрусталь, малахит, бирюзу, цветные ювелирные камни.

Партнеры выставки - старейшая винодельня Армении «ВОСКЕВАЗ», компания «РУССКИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ПРОДУКТ» (RUSOXY®), студия дизайна «Космо Флауэрс», Группа компаний «Конфаэль», ресторан «Босфор», компания архитектурного и ландшафтного дизайна ZETA, журналы «Свадьба в Москве», «Долорес», «You professional».

Общая информация.

Мероприятия состоится 4 сентября в Торговой галерее «Модный сезон.

Сбор гостей (по пригласительным билетам) с 20.00.

Начало программы - 20.30. Окончание вечера – 22.00

Адрес: Москва, Охотный ряд дом 2, 1 этаж, центральный вход со стороны Сквера Карла Маркса

Аккредитация по тел. +7 905 7345 897