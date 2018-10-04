40-й сезон конкурса «Экзерсис» представил лидеров нового поколения дизайнеров

18 сентября 2018 года прошел юбилейный 40-й Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» в первый день работы 51-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» в Москве на ВДНХ.

Жюри 40 конкурса «Экзерсис» возглавили Владимир Зубец – ведущий дизайнер компании FINN FLARE и Сергей Сысоев – член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России, дизайнер Модного дома «Sergey Sysoev». Работы конкурсантов оценивали Ирина Ашкинадзе – президент компании «Дефиле на Неве», основатель недели моды «Дефиле на Неве» в Санкт-Петербурге; Людмила Мезенцева – дизайнер бренда «Веретено»; Юлия Мятковская – главный дизайнер компании F5.

На брифинге и в интервью эксперты поделились своими впечатлениями и были на редкость единодушны, что юбилейный 40-й конкурс «Экзерсис» представил лидеров нового поколения, дизайнеров с глубоким философским взглядом, способных развивать российскую индустрию моды. Их работы отличались эстетизацией образов, слиянием истории культуры и искусства, созданием собственных трендов, креативностью идей, высоким мастерством исполнения. Молодые дизайнеры уверенно используют современные профессиональные походы к продвижению коллекций, выраженные в визуальных авторских образах, видео клипах и фотосессиях, транслируемых во время показа, печатном рекламном материале, подборе треков и «живой» музыки и др.

В Совет партнеров Конкурса вошли: Карина Андреева – заместитель директора Научного центра «Ассоль»; Валентина Антонова – дизайнер Студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design; Елена Беляева – руководитель проектного бизнеса «Отделочные материалы» компании «ЮНСЕН»; Андрей Ещенко – коммерческий директор НПО «Грация»; Татьяна Ковалева – заместитель главного редактора журнала «Ателье» ИД «КОНЛИГА-МЕДИА»; Валентина Кузнецова – главный редактор Информационного агентства «РИА Мода»; Антон Пермяков – основатель и дизайнер Дизайн-студии «Нить Ариадны»; Александр Попов – генеральный директор компании DIBONI; Юлия Сычева – арт-директор компания Kunjut Textile&Design; Светлана Творогова – генеральный директор компании Royal Dress forms; Елена Сергеева – директор по маркетингу компании StenCom; Илья Тихонов – главный редактор, руководитель проекта ModaNews.ru Отдела электронных СМИ Издательского дома «КОНЛИГА МЕДИА».

Первый Гран-при конкурса и денежная премия от ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка» и Научно-производственного объединения «Грация» были вручены Лесе Завьяловой из Иркутска, представившей молодежную коллекцию одежды «Hunter» для творческих девушек, жаждущих открытий и приключений, наблюдательных и смелых, одиноких и коммуникабельных, серьезных и улыбчивых.

Второй Гран-при конкурса и денежная премия от компаний «ЮНСЕН», StenCom, Научного центра «Ассоль» и Проекта «Экзерсис» были вручены Аскарали уулу Залкарбеку из Бишкека (Кыргызстан) за коллекцию «Древо жизни», выполненную вручную из валяного войлока. В концепции коллекции представлена история жизни предков, культура и традиции при взаимодействии и через соединение всех истоков с реальным современным костюмом.

Победителями в номинациях стали четыре дизайнера.

· Анна Мкрян из Москвы открыла конкурсный показ концептуальной коллекцией «СапогаПара», под живое исполнение песни«Tamam Ashkharh» лидера группы Deep Image певицы и композитора из Еревана Марине Манасян.

· Автор представила в коллекции философию отношений двух противоположностей, гармонично дополняющих друг друга. У каждого есть «СапогаПара», и, важно ее узнать!

· Яна и Тим Ковалёвы из Мурманска представили коллекцию маленьких романтичных платьев из натуральных тканей «Там была не я», которую с любовью посвятили своим прабабушке и прадедушке.

· Вадим Тишин из Рязани представил коллекцию «Сирин», в основу которой легла легенда о мифической птице Сирин с ликом прекрасной девы. Каждый лук коллекции дополняла фарфоровая маска в авторском исполнении.

· Елена Нагорная из Москвы показала молодежную коллекцию «Геометрия стиля» из органзы и шифона в гармонии с бархатом и эко-кожей и из созданных новых авторских текстур тканей.

Все удостоенные Гран-при и дипломов I степени получили от Проекта «Экзерсис» главный приз конкурса – статуэтку «Золотая модель», сборники и книги от ИД «КОНЛИГА МЕДИА», врученные Татьяной Ковалевой, заместителем главного редактора журнала «Ателье».

Награжденные дипломами второй степени получили специальные призы – профессиональные портновские манекены от компании Royal Dress forms, которые вручил Ростислав Трушкин, бренд-менеджер компании.

· Нюра Меняйлова из Волгограда в коллекции «НЕ Boy НО Man» представила удобную и комфортную одежду для самодостаточных молодых людей: широкие брюки, не сковывающие шаг, свободные формы и простые линии.

· Яна Ковалёва из Мурманска представила показала молодёжную коллекцию «Проект «Модные дети-2», выполненную из лаковой кожи сочных цветов от компании StenCom. Образы Яны – это точно новое поколение!

· Найла Джаббарова из города Иваново показала коллекцию «Индустриальные грёзы» с

использованием элементов Ивановского агитационного текстиля периода 1918-30 гг.

Дипломы третьей степени и специальные призы от Проекта «Свободные художники Петербурга», мецената Юрия Саулиди получили:

· Анна Морылёва из Челябинска за молодежную коллекцию «Error 4040», в которой использовала искаженные изображения, проникающие в мир моды через принт, деконструкцию, асимметрию и нестандартные детали.

· Алёна Марычева из Иваново за коллекцию «Райские птицы», выполненную на основе соединения спортивного стиля и авторского принта. Гимнастика как вид спорта и искусства послужили ей главным источником вдохновения.

· Сайкал Акимова из города Бишкек за молодежную коллекцию «Счастье неба, где тысяча журавлей». Дизайн-предложение автора включает серию моделей молодежной одежды на основе метода трансформации в стиле авангард.

Специальные дипломы за актуальную стилистику авторского образа коллекции вручены:

· I степени – Анне Мкрян (коллекция «СапогаПара»)

· II степени – Вадиму Тишину (коллекция «Сирин»)

· III степени – Нюре Меняйловой (коллекция «НЕ Boy НО Man»).

Специальные дипломы за лучший рекламный печатный материал вручены:

· I степени – Яне и Тиму Ковалёвым (коллекция «Там была не я»)

· II степени – Вадиму Тишину (коллекция «Сирин»)

· III степени – Анне Мкрян (коллекция «СапогаПара»).

Приглашены дизайнерами на стажировки:

· Владимиром Зубцом в компанию FINN FLARE – Леся Завьялова

· Людмилой Мезенцевой в компанию «Веретено» – Леся Завьялова

· Юлией Мятковской в компанию F5 – Анна Мкрян

· Сергеем Сысоевым в Модный дом «Sergey Sysoev» – Аскарали уулу Залкарбек

· Валентиной Антоновой в Студию текстильного дизайна Solstudio Textile Design – Анастасия Лебединец и Оксана Азизова (коллекция «Эко – бум 2019»).

Интеллектуальный приз – Система Автоматизированного ПРоектирования и подготовки производства швейных изделий САПР «Грация» для фрилансеров от Научно-производственного объединения «Грация» вручен Андреем Ещенко дизайнеру Елене Нагорной.

Инновационный приз – сертификат на программу «Ассоль-Дизайн» вручен Кариной Андреевой дизайнеру Нюре Меняйловой.

Сертификаты от компании StenCom на ткани для следующей коллекции были вручены Еленой Сергеевой:

· Яне Ковалёвой

· Анне Мкрян

· Вадиму Тишину

· Анне Морылёвой

· Найле Джаббаровой

· Марине Ляховой (коллекция «Город в розовых очках»).

Сертификаты от компании «ЮНСЕН» на ткани нового поколения для верхней одежды ТМ FITSYSTEM и ТМ LOKKER на следующую коллекцию были вручены Еленой Беляевой:

· Анне Мкрян

· Лесе Завьяловой.

Сертификаты на производство авторской ткани методом сублимационной печати (30 м) от компании Kunjut Textile&Design вручены Юлией Сычевой:

· Лесе Завьяловой

· Нюре Меняловой

· Яне и Тиму Ковалёвым

· Анне Мкрян.

Сертификат на размещение видеосюжета о коллекции дизайнера на сайте Информационного агентства «РИА Мода» вручен Вадиму Тишину главным редактором агентства Валентиной Кузнецовой.

Сертификат – «Публикация развернутого интервью + годовая подписка на электронные версии журнала «Ателье» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА» по итогам зрительского голосования на сайте ModaNews.ru за лучший авторский образ и презентацию коллекции вручен Ильей Тихоновым, руководителем проекта ModaNews.ru Елене Нагорной за коллекцию «Геометрия Стиля».

Жюри, партнёры и участники конкурса получили в подарок сувенирную продукцию с логотипом «Экзерсис» от Дизайн-студии компьютерной вышивки «Нить Ариадны» из Санкт-Петербурга, подаренную Антоном Пермяковым.

Большая благодарность коллективу, обеспечившему конкурсный показ: режиссеру – Екатерине Роговой; помощнику режиссера – Ольге Бухановой; стилисту – Елене Байрамовой; визажистам – Наталье Шиляевой, Алпатой Башировой, Полине Шабаловой и Елене Коржовой; парикмахерам – Инге Ткач, Янне Зверевой; координаторам Проекта – Катерине Мороз и Диане Куролес; звукорежиссеру – Сергею Ходыкину, светорежиссеру – Антону Ермошкину, видеорежиссеру – Андрею Кленяеву (компания «Технология праздника»); режиссеру видеосъемки – Илье Соколову, операторам съемки – Дмитрию Барышникову и Владимиру Шусту (студия «Видеоника»); модельному агентству – I model и фотохудожнику – Наталье Бухониной.

Ведущая показа Вера Тугова благодарит стилиста конкурса Елену Байрамову за мэйк ап и прическу.

Выставочная компания «РЛП-Ярмарка» и проект «Экзерсис» искренне благодарят Диму Бабушкина, руководителя портала Intermoda, за многолетнее плодотворное партнерство в продвижении молодых дизайнеров Международного конкурса «Экзерсис».

Следующий 41-й Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» пройдет 17 сентября 2019 года в рамках 53 Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» в Москве на ВДНХ.

Официальный аккаунт в Instagram: @modarossii

Хештег конкурса: #экзерсис2018

Автор – Вера Тугова, руководитель проекта «Экзерсис»

Фото – Наталья Бухонина, официальный фотограф конкурса «Экзерсис»