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Артем Кузелев

437 500 долларов за старые кроссовки Nike

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  • 25 Июля 201908:47
Сюжеты: Nike

Модель Nike 1972 года была продана с аукциона Sotheby's за рекордно высокую сумму.

Аукционный дом Sotheby's сообщает о новом мировом рекорде для пары кроссовок. На днях с торгов ушла модель сникерсов Nike 1972 года выпуска. Автором кроссовок Moon Shoe был один из соучредителей марки Билл Бауэрман, который придумал их специально для бегунов. Всего в свет вышло 12 подобных пар. В аукционном доме также подчеркивают, что изначальная цена лота составляла 160 000 долларов.

 

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