44-й Художественный проект «Блошиный рынок» на Тишинке и спецпроект «Копенгагенский фарфор: сдержанное обаяние Балтики»

23 – 26 марта 2017 год

Москва. Тишинская площадь, дом 1

ТВК «Тишинка» («Т-Модуль»).

«Блошиный рынок» на Тишинке – это место, где удивительные предметы, словно сошедшие со страниц сказок Андерсена, соседствуют с вещами «социалистической эпохи», где каждый предмет неповторим, а каждая вещь – уникальна.

Спецпроект мартовского Художественного проекта «Блошиный рынок» на Тишинке – «Копенгагенский фарфор: сдержанное обаяние Балтики». Он приурочен ко Дню Балтийского моря, который приходится на 22 марта.

Копенгагенский фарфор – фарфор для королей и король фарфора – так характеризуют его ценители, добавляя, что он того стоит. К слову сказать, сама королева Дании Маргрете II, регулярно пополняет свою обширную коллекцию копенгагенского фарфора. И, чтобы воспоминание о Копенгагене – город трех островов, омываемые Балтийским морем, словно бриз, приносит эмоции, впечатления и знания, спецпроект научит посетителей выставки разбираться в нюансах росписи (подглазурной и надглазурной), расскажет о её видах и сюжетах, а также о периодике клейм, и, несомненно, привьёт любовь к этому нордическому, сдержанному по своей гамме фарфору. Так, что за время работы «Блошиного рынка» на Тишинке у каждого посетителя появится возможность стать своего рода экспертом по копенгагенскому фарфору и с лёгкостью «выуживать» настоящие шедевры балтийского происхождения уже для своей коллекции.

«Блошиный рынок» на Тишинке – это увлекательный квест по поиску своей эпохи и комфортного времяпрепровождения. Ведь домашний уют в окружении вещей с историей даёт невероятную силу, уверенность и спокойствие.

График работы выставки:

23 и 24 марта с 12:00 до 21:00

25 марта с 11:00 до 21:00

26 марта с 11:00 до 20:00

Стоимость входного билета:

Купить билет он-лайн www.bloxa.su по акции со скидкой 50%, т.е. по цене 100 рублей.

Акция действует до 18 марта 2017 года.

Стоимость входного билета в дни работы выставки при входе – 200 рублей.

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

Организатор: Выставочная компания «Эксподиум»

+7 (495) 585-72-74

www.bloxa.ru

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