46-й художественный проект «Блошиный рынок» на Тишинке

ОСЕННИЙ МАРАФОН В СТИЛЕ ВИНТАЖ

Летом наш мир не ограничен ни стенами, ни расстояниями, а осенью он сужается до размеров уютного дома. Атмосферу создают в нём люди и… старинные вещи. Доставшиеся по наследству или купленные по случаю – это уже неважно. Кстати, такой случай подвернётся 21-24 сентября: в эти дни в Москве будет работать выставка-продажа «Блошиный рынок» на Тишинке. Здесь всё, как на настоящей блошке: причудливое соседство самых неожиданных предметов, колоритные продавцы и увлечённые покупатели. Торговаться можно, расспрашивать про товар нужно.

На «Блошином рынке» Тишинки можно встретить вещи из своего детства и предметы, назначение которых не поймёшь без объяснений. Старые гравюры, посуда, подсвечники, дверные ручки, куклы, статуэтки, пластинки… Кем бы мы были без всех этих милых свидетелей прошлого?..

ОКИМОНО: ВЫБОР ФЁДОРА ШАЛЯПИНА И ИМЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

Спецпроект сентябрьского «Блошиного рынка» на Тишинке – «Японская скульптура окимоно» (ударение на последний слог). Окимоно по внешнему виду очень похоже на нэцкэ, только нэцкэ – это скульптура-брелок, необходимая для того, чтобы удерживать на поясе кошелек и всякие нужные вещи (подумать только: умнейшие японцы не додумались сделать в кимоно карманы!), а окимоно – маленькая скульптура для красоты: её ставили дома в традиционную нишу, рядом со свитком и бонсаи. У окимоно очень интересная судьба: из чисто японского жанра он полностью европеизировался в конце XIX-го века. После Венской Всемирной выставки 1873 года мелкие скульптуры из слоновой кости (иногда кость тонировали чаем), дерева, серебра или бронзы стали невероятно популярны. Японские резчики увеличили размер скульптур до 20-60 см и быстро освоили европейскую манеру изображения: созданные тогда фигурки крестьян, рыбаков, женщин и детей поражают лиричностью и особым, проникновенным реализмом. И да, это не мейсенские фарфоровые пастушки, это что-то поистине завораживающее.

Окимоно и нэцкэ японцы преподносили в качестве дипломатических даров. Одну из таких нэцкэ российский император Николай II-й всегда носил с собой в кармане в качестве амулета. Свои коллекции окимоно собирали Фёдор Шаляпин, Карл Фаберже и Максим Горький. Малая японская пластика была столь востребована в Европе, что на родине старинных экземпляров почти и не осталось – они все сейчас хранятся в крупнейших европейских музеях. Но не столь древние экземпляры можно увидеть совсем скоро на «Блошином рынке» на Тишинке – это чудесная и разноплановая коллекция, собранная в конце XX-го века.

И какая бы ни была погода, на выставке-продаже «Блошиный рынок» на Тишинке будет по-настоящему тепло!

Москва, Тишинская площадь, 1 (ТВК «Тишинка», «Т-Модуль»), м.Белорусская (кольцевая).

График работы:

20 сентября (VIP-открытие) в 19:00

21 и 22 сентября с 12:00 до 21:00

23 сентября с 11:00 до 21:00

24 сентября с 11:00 до 20:00

Стоимость входного билета:

На VIP-открытие (20 сентября): 1000 рублей (или по спецприглашениям).

С 21 по 24 сентября: 200 рублей в дни работы выставки (при входе в ТВК «Тишинка»).

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

Организатор: Выставочная компания «Эксподиум»

+7 (495) 585-72-74

www.bloxa.ru

www.bloxa.su

www.facebook.com/rynokbloxa

www.vk.com/rynokbloxa