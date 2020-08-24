5 «фишек» в обуви, которые упростят вашу жизнь

Часто ли вы читаете характеристики пары обуви, выбранной вами в онлайн-магазине? Как правило, нас интересует сама модель, а все остальное кажется скучным и неинтересным. И зря! Ведь зная об обуви чуточку больше, вы сможете с легкостью подобрать пару, которая решит именно ваши проблемы и сделает ее носку более комфортной.

На релаксе

Женщинам, особенно с избыточной массой тела, очень важно, чтобы нагрузка на ноги была максимально снижена и стопа не заваливалась при ходьбе. Решить эти вопросы поможет технология Jana Relax. Стелька с эффектом памяти и специальные подушечки под пяткой и пальцами делают процесс ходьбы максимально комфортным и ноги не устают на протяжении всего дня.

Дыши глубже

Ощущение сухости и комфорта ног в течение всего дня – вот что нужно каждой из нас. Поэтому при выборе закрытой обуви стоит обратить внимание на наличие технологии Jana Tex. Это специальная мембрана между верхом и внутренней частью обуви, которая не дает влаге извне попасть внутрь, но при этом обеспечивает возможность коже ног дышать и не потеть. Знойным или дождливым будет ваше лето – не важно. В обуви, отмеченной таким значком, будет комфортно в любую погоду.

Повторяй за мной

Всегда приятно, когда нога в обуви чувствует себя также, как и без нее. Это возможно, когда при ходьбе подошва повторяет естественные движения стопы. Как, например, в обуви с использованием технологии «Soft Flex». Благодаря материалу и особой конструкции, подошва легко изгибается в разных направлениях и не ломается. В обуви на такой подошве можно смело отправляться в самые длительные походы.

Не дави на меня!

Что может быть лучше, чем обувь, которая идеально садится на ноге и не начинает давить спустя пару часов после носки? Чтобы выбрать именно такую пару, нужно знать о существовании технологии комфортной полноты. Например, обувь полноты «G» подойдет девушкам со стандартной шириной стопы, а девушкам со стопой пошире лучше покупать обувь с обозначением «H». Определить категорию вашей стопы поможет наша небольшая инструкция. https://zen.yandex.ru/media/id/5e6a0e864b02c0254baf8ac0/kak-vybrat-obuv-onlain-i-ne-progadat-rasshifrovka-znakov-na-obuvi-5eebd1aee0d57b0e43ff4cf3

Давай меняться

Возможность заменить стельку на ту, которая подойдет именно вашей ноге дает технология Removable Sock. С правильно подобранной стелькой ваши ноги будут чувствовать себя уютно в выбранной обуви и скажут в конце дня «спасибо» за отсутствие накопившейся усталости.

О КОМПАНИИ

Компания ООО "Яна шуз Восток" - дочернее предприятие немецкой компании Jana shoes GmbH & Co. KG с головным офисом в г. Детмольд (Германия). Jana shoes GmbH была основана в 2000 году, и входит в состав обувного холдинга Wortmann Schuh-Holding KG - крупнейшего производителя и дистрибьютора обуви в Европе с годовым оборотом более 1 млрд. евро в год. Бренд Jana представлен в 30 странах мира, в России - в более 400 точек продаж.

Под брендом Jana производится модная женская обувь повышенной комфортности для женщин с увеличенной полнотой стопы. Все модели бренда изготавливаются с полнотой H, при производстве используютcя последние технологии для обеспечения максимального комфорта, такие как Jana Relax (технология мягкой анатомической стельки с эффектом памяти) и Soft Flex (технология ультрагибкой и легкой подошвы).

В компании Jana shoes принято считать, что инновации, мода и экологическая устойчивость являются не взаимоисключающими, а дополняющими друг друга понятиями. Исходя из этого, ведется непрерывная работа над совершенствованием экологической устойчивости на всех этапах: от разработки первоначального дизайна до поставки продукции. www.jana-shoes.com