5 пар обуви для идеального лета

Пока весь мир замер и, кажется, что купленную модную пару летней обуви мы наденем не скоро, не отчаивайтесь. Как говорится в одном известном фильме, дождь не может идти вечно! А пока мы самоизолировались, самое время подучиться стилю на онлайн-курсах, применить знания на практике, примерив новые образы, и, наконец, пофантазировать - в чем и куда мы будем ходить этим летом. Пожалуй, стоит сказать, что лето в средней полосе России весьма переменчиво. Мы помним субтропическую жару уже в конце апреля или жалкие +8 в середине июля. Маловероятно, что вас выручит универсальная пара обуви. «Погодный диапазон» весенне-летнего периода невероятно велик, так что нужно иметь целый спектр моделей на любой случай. На примере коллекции SS’20 немецкого бренда Jana мы выбрали пять!

Платформа

Идеально для теплой, но дождливой погоды.

Вы знали, что платформа впервые появилась в Венеции еще в 17 веке, и служила крайне практичной цели - спасти подолы длинных платьев знати от постоянных наводнений? Венецианцы обоих полов носили деревянные калоши на огромной платформе. Их примеру последовали другие европейцы, чтобы спастись от луж и потоков грязи, омывающих улицы в те века. Значительно позже одной из первых на платформу без особой необходимости встала Марлен Дитрих, но такая обувь по-прежнему считалась неудобной и элитарной. Сегодня обувь на платформе - это в первую очередь, уходящие и вновь приходящие тренды. Но мы, порой, интуитивно выбираем обувь «повыше», когда за окном стучит дождь, и так не хочется испачкать светлые джинсы.

Куда и с чем надеть?

В кино с друзьями и на зажигательную вечеринку. Такая пара идеально сочетается с голубыми джинсами «бойфрендами» и белой рубашкой оверсайз, джинсовым платьем-рубашкой или сарафаном, ну и, конечно, ультрамодным тотал-деним «луком» в стиле Беллы Хадид.

Что стоит помнить?

Если вы имеете широкую стопу, высокий подъем или любые другие особенности стопы, заведите себе список брендов или онлайн-магазинов, в которых заведомо широкий выбор линейки wide fit, с каждым годом их ассортимент становится разнообразнее, а модели еще более стильными. Например, сегодня бренд Jana имеет 100% артикулов с расширенной H-полнотой с оглядкой на все последние тренды в дизайне.

Лоферы цвета пыльной розы

Идеально для прохладной и сухой погоды

Бывает так, что вроде бы лето, солнце светит, но холодный ветер, пришедший с северо-запада портит не только укладку, но и заставляет слегка зябнуть, едва зайдешь в тень. Выход - стильные лоферы! Принято считать, что в туфлях и лоферах ноги не дышат, но только не в обуви из коллекции Jana - мягкая замша и расширенная полнота H для абсолютного комфорта делают свое дело - под вечер их все еще не хочется снимать.

Куда и с чем надеть?

Деловые встречи, шоппинг, прогулки. Отлично сочетаются с белыми брюками или джинсами и верхом, оттеняющим тон обуви. Например, теплая худи или свитшот персиковых оттенков, цвета орхидеи или сирени, а можно и с ярким принтом или мерчем любимой компании, на которую вы работаете.

Что стоит помнить?

При выборе закрытых туфель, лоферов, мокасин, обязательно ознакомьтесь с формой и глубиной носка обуви. Глубокий квадратный носок, как у данной модели, идеален для более широких стоп.

Ремешки

Идеально в жару

В этом сезоне актуально бесчисленное хитросплетение ремешков, сандалии в «гладиаторском» стиле и другие романтичные босоножки - как с каблуком, так и без. Можно остановиться на нейтральном варианте - удобство, благодаря расширенной H-полноте, небольшой каблук, выверенный стиль в черном цвете, за счет которого можно выигрышно обыграть сам «лук». Днем нога будет прочно сидеть и не скользить, благодаря ремешкам, а если летним вечером лень возвращаться домой пешком, в такой обуви будет удобно сесть на прокатный велосипед и без проблем доехать до дома с ветерком.

Куда и с чем надеть?

На романтическую прогулку, прогулку в путешествии, на свидание, в модный, но тихий ресторан. Идеально подойдет к легким брючным костюмам оверсайз ярких цветов, укороченным темным джинсам или кюлотам с контрастным верхом - яркой блузой или топом. Маленькое черное платье также никто не отменял.

Что стоит помнить?

Выбрать открытые босоножки с ремешками бывает сложно - пальцы могут быть стеснены, даже если на первый взгляд покажется, что это не так. В результате это может привести не только к мозолям, но отечности и усталости. Оставьте зазор между кончиком большого пальца и носком обуви - расстояние должно быть примерно шириной с средний палец.

Кроссовки с утепленной поверхностью

Идеально холодным летом

Удивительно, но симпатичной обуви для холодного лета практически не существует. Приходится утепляться в демисезонные ботинки или мерзнуть в кроссовках, рассчитанных все же на температуру выше +10. Линейка Merino Wool от Jana - отличный вариант для тех, кто не хочет морозить ноги и в то же время желает выглядеть ярко. Поверхность кроссовок сделана из шерсти австралийских овец-мериносов, то есть отлично утепляет ноги, но при этом кроссовки позволяют ногам дышать - антибактериальная поверхность и кожаная стелька об этом позаботятся.

Куда и с чем надеть?

Прогуляться по парку или поехать на дачу, где, желательно, греет печь. С такими яркими кроссовками важно удерживать баланс и не «перебрать» с красками. Также, учитывая тот факт, что погода неважная, подойдет фундаментальный «херитажный» стиль, взывающий к надежности и практичности - например, темная парка или стеганая куртка, подвернутые джинсы классического цвета, оверсайз-тренч в стиле Burberry, фланелевые рубашки в клетку классической расцветки.

Что стоит помнить?

Пара со съемной стелькой - must have для обладательниц полной стопы. Если выбираете кроссовки, то только со съемной стелькой, повторяющей анатомические особенности стопы. Она позволяет ногам максимально комфортно пребывать в обуви.

Белые классические кеды с анималистичной вставкой

Идеально всегда.

От животного принта нам никуда не деться и в этом сезоне. Но если он слегка опостылел, а модно выглядеть хочется, можно выбрать более классический вариант с элементами принта в виде вставок на кедах белого цвета. К тому же принт «под зебру» в этом сезоне более актуальный, чем леопард или питон. В коллекции Jana представлен идеальный вариант, к тому же с технологией удобной съемной стельки Jana Relax, принимающей форму стопы.

Куда и с чем надеть?

Фестивали, фестивали и еще раз фестивали! Такие кеды будут выглядеть стильно и уместно с любым женственным луком - летящие короткие платья из шифона в мелкий цветочек, наряды с кисточками в стиле «бохо», полупрозрачный верх, шелковые платья-комбинации цвета охры или шампанского, ну и, безусловно, вневременная классика - светлые джинсы и белая майка, в которых удобнее всего скакать под любимые хиты в толпе счастливых людей.

Что стоит помнить?

Никогда не покупайте обувь, которая неудобна. Даже если она позволяет выглядеть ногам визуально уже или меньше, ношение сдавливающей обуви только усугубит проблему с отечностью, варикозном и дальнейшей деформацией. Не стесняйтесь и любите себя от макушки до ног!

О КОМПАНИИ

Компания ООО "Яна шуз Восток" - дочернее предприятие немецкой компании Jana shoes GmbH & Co. KG с головным офисом в г. Детмольд (Германия). Jana shoes GmbH была основана в 2000 году, и входит в состав обувного холдинга Wortmann Schuh-Holding KG - крупнейшего производителя и дистрибьютора обуви в Европе с годовым оборотом более 1 млрд. евро в год. Бренд Jana представлен в 30 странах мира, в России- в более 400 точек продаж.

Под брендом Jana производится модная женская обувь повышенной комфортности для женщин с увеличенной полнотой стопы. Все модели бренда изготавливаются с полнотой H, при производстве используютcя последние технологии для обеспечения максимального комфорта, такие как Jana Relax (технология мягкой анатомической стельки с эффектом памяти) и Soft Flex (технология ультрагибкой и легкой подошвы).

В компании Jana shoes принято считать, что инновации, мода и экологическая устойчивость являются не взаимоисключающими, а дополняющими друг друга понятиями. Исходя из этого, ведется непрерывная работа над совершенствованием экологической устойчивости на всех этапах: от разработки первоначального дизайна до поставки продукции. www.jana-shoes.com