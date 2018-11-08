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SergeyVladimirov

5 Секретов Модного Осеннего Образа от Бренда NERGO

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  • 08 Ноября 201810:51

Показы коллекций сезона осень-зима 18/19 во многом отразили политические и социальные тенденции этого года: в эпоху #MeToo, #TimeIsUp, #BlackLivesMatter, модные дома не смогли остаться в стороне. Российско-грузинский модный бренд NERGO предлагает разобраться в основных трендах сезона и создать свой стильный осенний образ из дизайнерских, но доступных вещей:

Пастельный тренд

Привычно летние цвета, как нежно-голубой, в этом сезоне нашли новое воплощение в осенних и зимних коллекциях. Пастельный оттенок и его производные хорошо сочетаются с осенними вещами, объемными пальто, брючными костюмами и вязаными кардиганами.                 

80-е и color block

Тренды 80-х вернулись в этом сезоне на подиумы Недели Мод: от коротких клубных платьев до накладных плечиков, а также тенденции Color-Block, как на показе Марка Джейкобса. Носите вещи с цветовыми акцентами, сочетая их с монотонными и спокойными деталями.

Оверсайз костюмы, или Power Suits

 На днях, на вручении премии ELLE Women of Hollywood, знаменитая исполнительница Леди Гага появилась в оверсайз костюме мужского кроя от Марка Джейкобса. Несмотря на то, что костюм был взят из весенней коллекции дизайнера, так называемые Power Suits актуальны и этой осенью. Попробуйте многослойные комбинации или же костюм на голое тело для вечернего выхода.

 Клетка любой ценой

 Главный соперник анималистичным принтам в этом сезоне – клетчатые ткани. Наследие шотландского тартана, этой осенью клетку можно и нужно носить любых цветов и размеров. Попробуйте сочетать разные варианты клетки в своем образе: например, пальто в крупную клетку спокойных цветов и брюки в более мелкую клетку.

 Свободу кардиганам

 Вязаные кардиганы и джемперы свободного кроя, как будто их связала ваша бабушка, в самом тренде в этом сезоне. Носите их днем поверх повседневной одежды или же комбинируйте с вечерними платьями на выход, слегка спустив кардиган с плеч. Идеальный вариант – кардиган нежных, пастельных тонов и контрастное платье.

 

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