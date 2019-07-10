5 вещей для летнего streetstyle гардероба

Мир меняется, и каждый день вносит свои яркие краски в его удивительный круговор. Так и мода проделывает долгий путь в стремлении к совершенству. Ещё вчера она диктовала строгие правила и создавала сложные образы, сегодня – дышит свободой и стремится бросить вызов общественным стандартам. Смелый крик улиц – главный тренд современности. Почувствуйте волну вдохновения! Эксперты одного из лучших outdoor-брендов The North Face подскажут вам, как всегда оставаться на пике стиля и красоты.

Streetstyle как модное течение зародилось спонтанно, желание отличаться и ярко выглядеть заставляло жителей мировых столиц эксперементировать со стилями и направлениями, фасонами и цветами. В конечном итоге, из хаоса смелых идей родилась гармония несочетаемых элементов. Casual, cпортивные, романтичные или деловые ноты в одном образе – всё это история про современную модную идеологию, главным постулатом которой является абсолютное ощущение комфорта и удобства. Смотрите на моду, огибая любые принятые барьеры, не забывая при этом об ощущение уверенности в каждом своём образе.

Но как быть летом, когда под палящим солнцем мы носим минимальное количество вещей? Получится ли составить свежую и интересную комбинацию? Представляем вашему вниманию пять рекомендаций, как оставаться стильным в летний сезон:

1.Мини – кричащий тренд последних показов. Лучшие модные дома снова начали делать акцент на длине в своих коллекциях, возвращаясь к эпохе миниюбок и коротких шорт. Такой предмет гардероба будет удобным и практичным, они прекрасно подойдут даже в самые жаркие дни, демонстрируя красоту и стройность ваших ног. Выбирая себе пару шорт, обратите внимание на модель Invene от бренда The North Face. Они идеально сочетают в себе баланс стиля и функциональности. Данная модель хорошо подойдёт как для городского образа, так и для спортивных занятий или походов.

2.Шелковые комбинезоны с восточными мотивами. В данном образе комбинезон послужит удобной базой, а натуральные материалы сделают его приятным на ощуп и практичным решением для носки летом. Так как вектор моды сейчас постепенно сменяется на Азию, постарайтесь обыграть восточные веяния на свой манер. Драконы и лица из сказок загадочной Поднебесной, иероглифика или цветы – выбор только за вами.

3.Бандана. Аксессуары – важный этап при формирование базового гардероба. Создавая смелый образ, невозможно обойтись без банданы. Бандитский тренд 90-ых годов снова возвращается на улицы каменных джунглей. Повязать бандану можно на ручку сумки или лодышку, голову или шею. Не бойтесь добавлять акценты и эксперементировать!

4.Дождевики. Конечно, мы все мечтаем о солнечной и лучезарной погоде, но, к сожалению, не все летние деньки смогут порадовать нас такой роскошью. Чтобы стильно выглядеть даже в дождливую погоду, заранее подберите себе дождевик или мембранную куртку. Женская куртка Cyclone станет стильной защитой от ветра и дождя, а легкость и дышащий материал сделают её незаменимым помощником в любых экстремальных ситуациях.

5.Яркая обувь. Летом нам всем хочется чуть больше свободы, чем обычно. Воздушные материалы, больше открытых зон на теле дадут нам вдоволь насладиться солнечными ваннами и легким летним ветерком. Сланцы Base Camp II позволяют их обладателю проходить киллометры путей по городским улицам, получая от этого сплошное удовольствие. Сланцы износостойкие и не чувствительны к воде, а мягкая внутренняя часть создает удобный изгиб для стопы.