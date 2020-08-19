5-й сезон проекта "Мисс Федерация" пройдет в Москве

Во вторник 25 августа в роскошном Доме Торжеств «Государь» состоится V-й сезон проекта "Мисс Федерация", аналогов которому нет, не только в России, но и за рубежом.

Довольно в короткий срок, за свои первые 5 лет, конкурс вышел далеко за пределы столицы. Сегодня о нем знают в России, странах СНГ, Европе, Арабских Эмиратах, США и Латинской Америке. Всему виной его необычный формат для конкурсов красоты: все финалистки получают титулы, короны, гранты и подарки от жюри. Таким образом, в финале - все становятся королевами бала красоты. Конкурс помогает им осуществлять заветные желания и заявлять журналистам в интервью о том, что именно проект "Мисс Федерация» стал поворотным моментом в их истории.

Каждая участница уходит после награждения с таким большим количеством пакетов, которые невозможно унести в двух руках. И призы, которые они получают, позволяют без преувеличений заявить о себе миру: контракты с модельными агентствами, развороты и обложки журналов, PR-сопровождение, фотосессии с топовыми фотографами и стилистами, SMM-продвижение и прочее.

Среди новых имен, которые были открыты благодаря конкурсу "Мисс Федерация" и интеллекту самих финалисток: Анна Довгалюк, Александра Авраменко, Ирина Шок, Ирина Писарева и, конечно, Яна Каролина Отман, которая записала трек с мировой звездой Тедом Морганом – релиз состоялся на всех мировых музыкальных площадках и был принят очень тепло.

"Мисс Федерация" - вершина твоего успеха. Можно сказать, первая важная вершина на пути к более высоким целям. Титулы конкурса помогают девушкам развивать модельную карьеру, собственный бизнес, аккаунты в соцсетях и жить жизнью, о которой они мечтают.

Этим летом красавицы в коронах «Мисс Федерация 2020» заставят всех гостей забыть о невидимой «Короне», попутавшей планы многих из нас в этом году и подарят заряд уверенности и оптимизма всем зрителям «Государя».

Несмотря на лакомые условия для всех, каждая девушка все же мечтает о первом месте и приложит максимум усилий, чтобы получить главную корону. Поэтому вне зависимости от погоды за окном красная дорожка конкурса превратиться в место beauty-баттла – будет жарко! Кто же станет «Мисс Федерация-2020» мы узнаем от жюри проекта после завершения всех 4-х этапов конкурса 25 августа 2020.

Организатором конкурса выступает PR-агентство Irbis Media Group.

Ведущие вечера: Иван Ирбис и Юлия Зубань

Адрес: ул. Лобненская, 11

Сбор гостей 19:00. Вход по спискам

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