5 занятий на свежем воздухе, которые помогут влюбиться в весну

Зима превращает в домоседов даже самых заядлых сторонников активного образа жизни. Да, горнолыжные склоны и романтичная атмосфера катков спасают ситуацию, но кто хотя бы раз ни отменял свои планы, оставаясь в сладком плену пледа и кружки какао? Когда за окном уверенный минус, не сделать выбор в пользу тотального «окукливания» очень тяжело.

Межсезонье подходит к концу, а значит, самое время вновь обзавестись привычкой проводить время на улице. Ни на что не похожий весенний воздух, долгожданный ливень, смывающий остатки грязного снега, первая зелень и первые цветы: разве можно все это пропустить? Конечно нет! Активности на улице в сочетании с парой любимой обуви от Crocs сделают свидание с весной по-настоящему приятным. Одно из предложенных занятий поможет «вытащить» себя из дома и вновь влюбиться в самое волшебное время года:



1. По лужам, как в детстве

Когда вы в последний раз вели себя так же безрассудно, как в детстве? Весна – самое время для того, чтобы выпустить наружу внутреннего ребенка, и разрешить ему все! Вооружитесь ярким зонтиком, включите подборку «дождливых» песен и отправляйтесь шлепать по лужам: с дорогим сердцу другом, с малышом или в гордом одиночестве. Главное в этом деле – одеться по погоде. Наденьте любимый свитер, а сверху – дождевик. На ноги – яркие непромокаемые сапоги или полуботинки от Crocs.

И, конечно, не забывайте про согревающие остановки: небольшой перекус и горячий напиток восполнят силы и помогут с удовольствием продолжить прогулку!



2. В парк на пробежку

Некоторые энтузиасты бегают и зимой, но, если вы не относитесь к их числу, весна поможет воссоединиться с любимым хобби. Если у вас был существенный перерыв в тренировках, берегите себя и начинайте входить в режим регулярных пробежек постепенно. Не забывайте о разминке: разогреть мышцы перед бегом – это must. Если вы надеваете беговые кроссовки непосредственно перед стартом, обратите внимание на то, в чем вы разминаетесь. Для базовых упражнений подойдет спортивная обувь или обувь для активного образа жизни. Мягкий и гибкий материал – в приоритете, поскольку именно такая обувь не сковывает движения. Кеды LiteRide – идеальяное решение.



3. Навстречу весеннему образу

Замена пуховиков и шуб на элегантные пальто и дерзкие бомберы – одна из самых долгожданных перемен, которые традиционно приносит весна. Смена образа всегда вдохновляет и дарит хорошее настроение. Почему бы не запечатлеть счастливый день, когда ненужные слои одежды отправились на антресоль?

Продумайте look заранее: выберите любимые оттенки и скомбинируйте их между собой, подберите эффектные аксессуары и подходящую обувь (на небольшой платформе или без). Чтобы не замерзнуть во время прогулки, не одевайтесь слишком легкомысленно: пусть обувь будет закрытой, желательно демисезонной.

Прихватите с собой фотоаппарат, легкую на подъем подружку и отправляйтесь на импровизированную весеннюю фотосессию! Идеи образов можно подсмотреть на страницах любимых журналов или в Instagram модных блогеров. Вариант для тех, кто любит подойти к любому вопросу основательно: предварительно составить мудборд со всеми возможными деталями образа.



4. На крышу: встречать рассвет

В городе или на даче, с видом на оживленный проспект или лесное озеро – встречать рассвет приятно в любых обстоятельствах. Главное выбрать ясный день, когда в прогнозе – солнечная погода. Ритуал пробуждения вместе с солнцем помогает зарядиться энергией и начать день с позитивных установок. Повод для хорошего настроения появится сам собой. Для «рассветного таинства» лучше выбрать открытое пространство, идеально подойдет крыша. Ранним утром бывает прохладно и сыро: не забудьте утеплиться и надеть на ноги устойчивую, нескользкую обувь. Мягкая стелька или подкладка помогут сохранить ощущение уюта и тепла после пробуждения. Сабо с плюшевой подкладкой от Crocs подойдут для этого случая.

Заранее продумайте, на чем вы будете сидеть, чтобы ни что не отвлекало вас от созерцания и медитации. Если вы привыкли завтракать сразу после того, как проснулись, возьмите с собой термос с любимым напитком и что-нибудь вкусненькое.



5. На пикник!

Когда на улице станет теплее и суше, не забудьте собрать корзинку и отправиться веселой компанией на пикник. В летнюю пору для этого бывает слишком жарко, в траве появляются назойливые насекомые, а претендентов на самое живописное место становится все больше и больше. Поэтому открыть сезон чуть раньше – отличная идея! Кстати, сидеть на земле вовсе не обязательно: в парках все чаще появляются многоместные «лежаки» и деревянные настилы у водоемов: плед можно постелить прямо на них. Для пикника лучше выбрать вещи в стиле casual: джинсы, толстовки, удобные кеды или слипоны, подходящие для активного отдыха.