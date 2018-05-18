6-7 июня в Москве состоится 5-я Международная бизнес-платформа BEE-TOGETHER.ru

6-7 июня в Москве состоится 5-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности BEE-TOGETHER.ru. Проект, созданный Русской ассоциацией участников фешен-индустрии (РАФИ), предоставляет уникальную для отечественного рынка возможность связаться напрямую модным брендам, сетям и фабрикам на единой площадке.

Платформа BEE-TOGETHER.ru проводится с июня 2016 году, с каждым выпуском увеличивая число участников и посетителей, а также расширяя диапазон предложения. Так, четвертый выпуск платформы, состоявшийся в ноябре 2017 года, собрал более семи десятков фабрик, принимающих заказы на пошив практически любой продукции легпрома, от верхней одежды до обуви и аксессуаров, а также компании, предлагающие ткани и фурнитуру. За 2 дня на переговоры пришло около 600 специалистов, представителей торговых сетей и брендов. Напомним, что деловые встречи между производственными компаниями и ритейлерами проходят в закрытом режиме, благодаря чему каждый участник получает возможность в комфортных условиях обсудить с будущим деловым партнером все детали выгодного контракта.

Многочисленные положительные отзывы ведущих игроков рынка свидетельствуют об эффективности участия в мероприятии. Посетители и экспоненты отмечают уникальную возможность найти в удобном формате подходящего поставщика и условия, наработать базу новых клиентов, и даже, при постоянном участии, укрепить свою репутацию на рынке благодаря позитивным отзывам присутствующих на платформе лояльных клиентов.

За два года работы BEE-TOGETHER.ru сложился пул постоянных экспонентов, компаний из России и стран-соседей. Так, участие в 5-й платформе уже подтвердили предприятия из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Турции, Индии и Китая.

Постоянным местом проведения платформы BEE-TOGETHER.ru стал отель Рэдиссон Славянская (Москва, Площадь Европы 2).

Получить более подробную информацию о проекте BEE-TOGETHER.ru можно по телефону РАФИ: +7 495 626-30-10.

Официальный сайт: http://bee-together.ru