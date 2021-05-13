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Екатерина Кузнецова

6-й ежегодный конкурс красоты "Мисс Федерация" состоится в Москве

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  • 13 Мая 202120:53

19 мая в торговой галерее “Модный Сезон” состоится VI-я церемония награждения популярного конкурса красоты “Мисс Федерация”, аналогов которому нет, не только в России, но и за рубежом.

Причина успеха данного проекта в том, что организаторы дают девушкам возможность почувствовать себя королевами красоты, вне зависимости от решений жюри. И они дарят призы и гранты всем, а не только 1 месту, и подарки, которые номинантки получают, позволяют без преувеличений заявить о себе миру: контракты с модельными агентствами, развороты и обложки журналов, PR-сопровождение, фотосессии с топовыми фотографами и стилистами, SMM-продвижение и прочее.

Несмотря на столь лакомые условия для всех и "самую тёплую атмосферу", как заявляют участницы, каждая конкурсантка приложит максимум усилий, чтобы получить главную корону.

Среди новых имен, которые были открыты благодаря конкурсу “Мисс Федерация” и интеллекту самих финалисток: Анна Довгалюк, Александра Авраменко, Ирина Шок, Ирина Писарева и, конечно, Яна Каролина Отман, которая записала трек с мировой звездой Тедом Морганом.

И вот в 6-й раз состоится триумф новых королев, которые сделают важный шаг к своим целям.

Сделать собственный прогноз, кто же из участниц “Мисс Федерация-2021“ девушек в будущем будет сиять на пьедестале славы, смогут зрители торговой галереи “Модный Сезон” 19 мая 2021.

Ведущие вечера: Иван Ирбис и Юлия Зубань.

Организатором конкурса выступает PR-агентство Irbis Media Group.

Сбор гостей - 18:00

Адрес: Охотный ряд, 2 (1 этаж ТГ «Модный Сезон»)

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