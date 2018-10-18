6-я Международная выставка-платформа BEE-TOGETHER.ru пройдет 14 и 15 ноября 2018 года в Москве

Приглашаем стать участником 6-ой Международной выставки-платформы по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru.

14 и 15 ноября 2018 года в Москве состоится 6-я Международная выставка-платформа по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru. Проект, организованный по инициативе Русской ассоциации фешен-индустрии (РАФИ), которая стала профессиональной площадкой для прямого и эффективного сотрудничества представителей брендов и производственных предприятий.

Деловые встречи между представителями производственных компаний и брендов проходят в закрытом режиме, благодаря чему каждый участник получил возможность найти надежного делового партнера и заключить выгодный контракт.

О нас говорят участники:

Ибрагим Салпаров, менеджер по развитию производства в России компании «Экотекс» (Россия-Узбекистан): «Формат BEE-TOGETHER.ru хорош тем, что клиенты приходят с уже подготовленными заказами, лекалами, ТЗ и т.д. Они точно знают, чего хотят. И мы сразу понимаем, готовы ли выполнить такой заказ. Это сильно экономит время посетителей и экспонентов».

Международная выставка-платформа BEE-TOGETHER.ru проводится с июня 2016 года, с каждым выпуском увеличивая число участников и посетителей, а также расширяя диапазон предложения. Так, пятый выпуск платформы, состоявшийся в июне нынешнего года, собрал более шести десятков фабрик, принимающих заказы на пошив практически любой продукции легпрома. Ожидается, что 6-я международная выставка-платформа BEE-TOGETHER.ru соберет еще больше участников, в том числе за счет усиления присутствия российских предприятий.

Благодаря Фондам поддержки предпринимательства Ставропольского края, Свердловской, Нижегородской, Астраханской областей, оказавших содействие фабрикам своих регионов, число отечественных компаний-экспонентов платформы резко возросло.

Участие в 6-й платформе на данный момент подтвердили швейные предприятия России, Беларуси, Кыргызстана, Германии, принимающие заказы на пошив верхней, женской, мужской, детской (в том числе школьной формы), специальной, спортивной одежды, головных уборов, изделий из кожи и меха, трикотажа; а также представители текстильных предприятий Индии, Индонезии, Италии, Тайваня, Турции, Южной Кореи.

Мнение посетителей:

Екатерина Попова, руководитель отдела закупок Love Republic (Россия): «Это очень важное мероприятие для налаживания бизнес-контактов. Наша компания это крупный ритейлер, который размещает основную долю заказов в Азии, сейчас мы открываем новое поле деятельности. И для того, чтобы найти поставщика, нужно посещать как раз такие платформы».

Организатор: Русская ассоциация участников фешен-индустрии (RAFI/РАФИ)

Телефон: +7 (495) 626-30-10

Официальный сайт мероприятия: www.bee-together.ru

Сайт ассоциации: www.rafi.moscow, e-mail: president@rafi.moscow

Адрес: Москва, 3-Хорошевский проезд, 1, стр.1, Бизнес-центр «Бега»