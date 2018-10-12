7 000 000 лайков Dior

По итогам прошедших Недель моды парижский дом моды получил самый большой отклик в сервисе Instagram.

Компания InfluencerDB провела собственное исследование, в ходе которого специалисты подсчитали упоминания в Instagram марок и лайки, которые они получили. Изучался период модного марафона, когда Недели моды сезона весна-лето 2019 быстро сменяли друг друга. Абсолютным лидером исследования стал парижский дом Dior, собравший рекордные 7 миллионов лайков, которые принесли марке 3,7 миллиона долларов.

Сразу после парижского показа официальный аккаунт Dior был упомянут 1260 пользователями с аудиторией больше 15 000 фолловеров. Если говорить о географии откликов, то больше всего бренд лайкали в Италии (15%), Бразилии (11%), Индии (10,2%) и России (6,6%).