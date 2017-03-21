7 новых MUST-HAVE сезона весна-лето 2017: базовые тренды

Рубашка с принтом или вышивкой

Классическая белая рубашка определенный must-have и неотъемлемая часть официального стиля. Однако вы легко можете разнообразить свой лук, например, рубашкой в черную полоску, которая остается не менее официальной, или рубашкой с цветной вышивкой, если вам позволяет дресс-код. Так вы останетесь в деловом стиле, и при этом украсите свой лук для прогулки или похода в кино. Если же вы не можете отойти от правила “строго белый верх” - смените фасон рубашки на рубашку необычного кроя с объемным верхом, которая сейчас находится на пике моды.

Пиджак необычного цвета

Ни для кого не секрет, что у каждой уважающей себя модницы должен быть как минимум один пиджак или удлиненный тренч. Обычно девушки выбирают черный вариант, руководствуясь тем, что он подходит ко всему. Действительно, черный цвет универсален, но не только он сочетается с другими расцветками. Розовый и темно-зеленый цвета в тренде уже несколько лет подряд. Удлиненные пиджаки сочетаются с любыми топами, брюками, юбками и даже шортами, придавая образу творческий и необычный вид. В сочетании с массивными аксессуарами ваш образ станет утонченным, и лук точно не останется незамеченным.

Джинсы с легким клешем

В этом сезоне мы предлагаем заменить прямые джинсы на джинсы с легким клешем. Джинсы-клеш визуально подчеркивают достоинства женской фигуры, удлиняют ноги и сочетаются с укороченными топами и майками. Смелые модницы могут приобрести джинсовый комбинезон, который отлично подходит к любым рубашкам (см. пункт 1), а для работы и учебы темные или серые джинсы станут отличной альтернативой классических брюк.

Трегинсы

Трегинсы - это новый вид классических брюк на резинке, которые сделаны из эластичного материала. Если вы работаете, и корпоративные правила настаивают на классических брюках, не отчаивайтесь, замените привычный «черный низ» на серый или белый, и ваш образ будет смотреться совсем по-другому. Трегинсы смотрятся по-деловому, если их надеть с туфлями-лодочками, и по-спортивному, если носить их с кедами и толстовкой. Универсальный вариант!

Юбка и/или шорты

Темная юбка до колена - обязательный атрибут любой леди еще со школьных времен. Однако мода уже давно не диктует четких правил, поэтому вы можете смело заменить классическую юбку на шорты. Они удобны при носке и оригинально смотрятся в любом луке. Если вы все-таки отдаете предпочтение юбкам, поэксперементируйте с материалом и цветом. К примеру, юбки из кожи пудрового оттенка прекрасно комбинируются с удлиненными тренчами для работы и учебы или со свитшотами и яркими кедами для прогулок по парку.

Топы

Майки, футболки и топы - незаменимая часть гардероба, их носят и с юбками, и с джинсами; для похода в театр и даже на пятничную вечеринку. Мы предлагаем отойти от привычки покупать традиционные фасоны и расцветки. Экспериментируйте с цветом и кроем топов, примерьте топы в бельевом стиле, которые уже год на пике популярности, топы морских оттенков или топы с принтом. Они сочетаются абсолютно со всем, а вы будете выглядеть, как настоящая it-girl.

Обувь

Обувь – важная часть любого гардероба. Наверняка, у вас уже есть туфли-лодочки и босоножки на танкетке. Это значит, что пора отправиться за блестящими или лаковыми оксфордами. В этом году популярны ботинки в мужском стиле на низком ходу. Вы будете выглядеть модно, а ваш лук трендовым в сезоне 2017 года. Такая обувь будет шествовать на подиумах еще минимум несколько лет. Оксфорды легко дополнить сумкой-мешком или маленькой сумочкой через плечо. Плюс такой обуви – удобство и модный шик.

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