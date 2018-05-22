7 причин стать участником Московского форума индустрии моды

31 мая в рамках первой Московской недели предпринимательства, которая пройдет в столице с 28 мая по 1 июня по инициативе Правительства Москвы, состоится первый Московский форум индустрии моды. Впервые создается площадка для открытого, инновационного и продуктивного диалога между всеми представителями сферы модного бизнеса. Почему новая дискуссионная площадка станет одной из самых необычных событий Московской недели предпринимательства?

1. Интересное пространство

Понимание тонкости грани прекрасного и эпатажного является обязательной составляющей в сфере fashion индустрии. Поэтому местом для проведения этого стильного и мультиформатного мероприятия выбрана площадка LOFT HALL – креативное event пространство в центре Москвы. Это аутентичный особняк 19 века, удивительно сочетающий дух истории и современные дизайнерские loft-интерьеры с эксклюзивной мебелью.

2. Топовые спикеры

Программу форума откроет панельная дискуссия, модератором которой выступит эксперт моды, телеведущий, основатель школы стиля LISOschool, Владислав Лисовец. На одной сцене соберутся уникальные спикеры, инсайдеры модного бизнеса, представляющие его структуру с абсолютно разных сторон. Среди участников дискуссии дизайнер Игорь Гуляев - основатель и руководитель успешного российского одноименного Модного Дома и Christophe Guillarmé, известный французский модельер; профессионалы, успешные в стратегических аспектах бизнес менеджмента в модной сфере: Fashion-директор компании «Фаберлик» Андрей Бурматиков, директор по развитию модного бренда Bosco di Ciliegi Bosco Константин Андрикопулос, заместитель генерального директора Black Star Wear Ян Мурзич. Fashion индустрию не возможно представить без модного глянца - главный редактор Numero Russia, Игорь Андреев, и главный редактор «Buro 24/7», Екатерина Дарма, расскажут о своем взгляде на индустрию моды в Москве, а вопросы подготовки кадров для бизнеса и стратегического развития осветит Анна Лебсак-Клейманс, соучредитель и генеральный директор Fashion Consulting Group.

3. Широкий спектр секций форума

Своим опытом со слушателями поделятся именитые дизайнеры (Игорь Гуляев, Юрий Питенин (Saint Tokyo), Christophe Guillarmé); бизнес-кейсами, релевантными для дизайнеров - представители самых успешных в России ритейлов (Bosco di Ciliegi Bosco, Concept Group, KUPIVIP); ключевые моменты и бизнес решения относительно производства обуви, одежды и аксессуаров и путей экспортирования произведенного продукта озвучат директора крупных брендов. О СМИ, PR и возможностях продвижения брендов расскажут профессионалы области: Екатерина Дарма («Buro 24/7») Диана Пернет (основательница ASVOFF, известный на весь мир fashion блогер и критик) и Natalie Cantell,(фэшн директор Who What Wear, глобального медиа бренда). Вопросы fashion-образования осветят представители лучших учебных заведений и школ, готовящих практиков индустрии моды (НИУ «Высшая Школа Экономики», Британская высшая школа дизайна, Fashion Factory).

4. Уникальный мастер – класс от Антонио Федерико, известного итальянского фотографа

Антонио Федерико снимает проекты для Armani, Valentino, Versace, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Ferretti и других fashion-брендов. В его объектив попадали Naomi Campbell, Linda Evangelista, Isabel Fontana, Kate Moss, Tony Ward, Natasha Poly. Только на Московском форуме индустрии моды fashion фотограф откроет свои «секреты» и покажет, что мода – это не только глянец, но и способ посмотреть на общество со стороны и обратить внимание на его некоторые проблемы и затронуть социальные аспекты.

5. Выставка инноваций

Сегодня каждый человек, строящий свой бизнес в сфере модной индустрии, понимает, что новые экономические возможности и успешные бизнес-структуры создаются на стыке традиционных отраслей и новых технологий. Стимулировать эффективное взаимодействие дизайнеров, ритейлеров, fashion-комьюнити с инновациями для повышения товарооборота и увеличения прибыли в рамках Московского форума индустрии моды призвана выставка инноваций. Интерактивные и визуальные примерочные, одежда и аксессуары со встроенными дисплеями, цифровые 3D-решения для пошива, создание эскизов в виртуальной реальности и автоматизация построения лекал и другие современные технологические решения в области интернет коммерции и производства, представленные в рамках выставки, несомненно простимулируют фантазию предпринимателей и нестандартные маркетинговые решения.

6. Выступление известного музыкального коллектива, имя которого организаторы пока держат в секрете!

7. Все ответы на вопросы модного бизнеса можно получить абсолютно БЕСПЛАТНО!

Участие в большинстве мероприятий Московской недели предпринимательства, которая пройдет по инициативе Правительства Москвы, в том числе и в Московском форуме индустрии моды 31 мая – бесплатное! Для того, чтобы стать участником форума, необходимо зарегистрироваться на сайте http://moscowfashionforum.ru

Официальный сайт Московской недели предпринимательства: www.mnp2018.ru