7-я выставка аутсорсинга в легпроме Bee-Together

Выставка-платформа BEE-TOGETHER.ru зарекомендовала себя как профессиональная площадка для эффективного сотрудничества брендов и компаний ритейла с производственными предприятиями. С каждым выпуском увеличивается число ее участников и посетителей, а также расширяется диапазон предложения.

Предыдущий сезон собрал 58 крупносерийных и 4 мелкосерийных фабрики из 7 стран, а также 18 компаний, представляющих производство тканей, фурнитуры и оборудования из 5 стран. За 2 дня на переговоры пришло более 500 специалистов, состоялось 1700 закрытых бизнес-встреч.

Деловые встречи между представителями производственных компаний и брендов проходят в закрытом режиме, благодаря чему каждый участник получает возможность обсудить все детали сотрудничества. Эффективность формата высоко оценили профессионалы. BEE-TOGETHER.ru посещают представители крупных российских ритейлеров «БТК Групп», O’stin, Melon Fashion Group, Bosco di Ciliegi, Sela, ELIS FASHION RUS, Orby, «Магия детства», INCITY, lady & gentleman CITY, ZASPORT, «Парижанка», «Пять карманов», PAROLE by Victoria Andreyanova, а также международных сетей Zara и Stockmann.

Важным результатом трехлетней работы платформы BEE-TOGETHER.ru стала высокая заинтересованность в ней со стороны государственных органов и профессиональных ассоциаций различных стран и российских регионов. Участие своих фабрик в предыдущих выпусках поддержали Стамбульская ассоциация экспортеров одежды IHKIB (Турция), проект UNIDO (Армения), Центр экспорта Ярославской области, Центр координации поддержки экспорта Астраханской области, Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, «Центр Бизнес Практики «Лидер» (Нижегородская область), Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Тамбовской области, Центр кластерного развития Пензенской области.

За годы работы выставки-платформы сложился пул постоянных экспонентов, многие из которых представляют российский легпром. В 7-й выставке-платформе BEE-TOGETHER.ru примут участие фабрики не только из России, но также из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Турции, Китая и других стран, выпускающих широкий спектр продукции – от верхней, женской, мужской, детской, спортивной одежды до денима, трикотажа и спецодежды. А в салоне тканей и комплектующих выставки-платформы BEE-TOGETHER.ru будут представлены производители и дистрибьюторы предприятий из России, Турции, Индии, Италии и др. стран. На текущий момент участие во всех разделах выставки уже подтвердили два десятка компаний.

Как отмечают участники и посетители предыдущих выпусков, Международная выставка-платформа BEE-TOGETHER.ru позволяет охватить сразу весь спектр продукции и сервисов легкой промышленности на одной площадке. 7-й выпуск не станет исключением.