77 млрд рублей – годовой оборот рынка поддельных кроссовок

Эксперты юридической компании BrandMonitor провели исследование, результаты которого впечатляют.

Годовой оборот рынка контрафактных кроссовок составляет 77 млрд рублей, из которых 23 млрд рублей приходятся на продажи в интернете. В основу исследования легли данные всероссийского опроса и мониторинговой платформы BrandMonitor. Эксперты выяснили, что за прошедший год оборот рынка поддельной спортивной обуви составил 77 млрд рублей при аналогичном показателе для легального рынка – 157 млрд рублей. Основная часть контрафактной продукции (70%) реализуется через офлайн-каналы (павильоны в торговых центрах – 37% и вещевые рынки – 33%). В совокупности годовой оборот по ним составляет 54 млрд рублей. На онлайн-торговлю приходится 30% всех поддельных кроссовок или же 23 млрд рублей в год. В их числе 16 млрд рублей составляют продажи через интернет-магазины, а еще 7 млрд – торговля в социальных сетях.