8 марта в Государственном Кремлевском Дворце состоялось традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина. Народный художник России представил коллекцию haute couture весна-лето 2020, вдохновленную голландской и бельгийской живописью. Восхищение цветом, фактурами, а главное эмоциями, которые зритель получает, посещая художественные выставки, все это Валентин Юдашкин воплотил на подиуме.

Новая коллекция кутурье, как и живопись, многообразна и многофактурна. На подиуме можно было увидеть платья из органзы, парчи, шелка и сатина. Цветовая палитра сосредоточилась на природных оттенках. Ключ коллекции - кровавый красный, зелень осоки, оливковый, и оттенки бронзы. Как всегда в коллекции представлено много вышивки ручной работы по эскизам мастера.



В показе новой коллекции были представлены несколько платьев из детской линииYudashkinKids, креативным директором которой является дочь модельера, Галина Юдашкина. Открывала дефиле дочь Татьяны Навки, Надя, в сопровождении взрослой модели.

Кутюрные платья, созданные мастерами бренда YudashkinKids, были вдохновлены коллекцией Дома модыValentinYudashkin«Голландский натюрморт».

В коллекции использован шелк и атлас, парча и бархат. Следуя тенденциям моды, Галина внесла в коллекцию инновационные, высокотехнологичные материалы, такие как лайковая экокожа, украшенная вышивкой в лучших традициях Дома моды. Своей коллекцией бренд YudashkinKidsхотел передать настроение весны и порадовать любителей высокой моды.



Популярных исполнителей российской эстрады Валентин Юдашкин также облачил в наряды hautecouture.

Певица Жасмин предстала перед фотографами в нежно-голубом платье с воланами из органзы.

Анастасия Макеева выбрала платье с изысканной вышивкой ручной работы с пышной прозрачной юбкой. Юлия Савичева была одета в ярко алый костюм с вышивкой ввиде цветов. Для светского вечера Наталья Ионова выбрала мини платье в черно-белой цветовой гамме. Валерия отдала предпочтение жакету с перьями в сочетании с юбкой нежно-голубого оттенка. Алсу предстала в элегантном черном бархатном платье в пол, идеально подчеркивающим ее фигуру. Елена Север также отдала предпочтение черному цвету, выбрав струящееся платье с ассиметричными разрезами. Для шоу певица Зара остановила свой выбор на платье сложного кроя с шелковой отделкой цвета фуксии. Ксана Сергиенко выступала в блестящем черном брючном костюме мужского кроя. Кристина Орбакайте выбрала комбинезон из новой коллекции прет-а-порте осень зима 2020/2021, недавно представленной в Париже.





Маэстро Валентин Юдашкин представил новую коллекцию в лучших традициях от кутюр, с многообразием форм, тканей и материалов.



