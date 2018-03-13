8 марта в Кремле состоялось Праздничное Шоу Валентина Юдашкина

В этом году Дом моды подготовил к Международному женскому дню не только уже ставшее традиционным увлекательное праздничное шоу с участием эстрадных звезд в сценических нарядах от дизайнера, но и необычный подарок для всех поклонников искусства театра и живописи.

Весенне-летняя коллекция Valentin Yudashkin была посвящена русским театральным художникам начала ХХ века. В ней органично соединились новаторская философия модернистов, эпатажность авангардистов и эстетика импрессионистов. Художественная выразительность, пластика и игра линий воссоздали атмосферу великолепных балетных постановок дягилевских сезонов.

Цветовая гамма взяла свое начало в театральных декорациях. Нежные акварельные оттенки бледно-сиреневого, прозрачного голубого, нежного розового и индийского зеленого дополнили активные акцентные цвета: яркий алый и винно-красный, шоколадно-коричневый, персидский синий и угольный черный с вкраплениями мерцающих золотого и серебряного.

Легкость и воздушность платьев из кружева и оргазы и многоярусных юбок, напоминающих балетные пачки, сменяла архитектурная сложность жакетов и брючных костюмов из плотного шелка и тафты. Коллекцию отличал уникальный декор. Вышивки бисером и стеклярусом в различных техниках украшали корсеты и удлиненные пиджаки. На коктейльных и вечерних нарядах расцветали рукотворные цветы из фактурных пайеток, сделанных вручную. Объемная вышивка и отделка из перьев придавала особую изысканность летним пальто.

Впервые в коллекции были представлены детские образы haute couture из новой линейки Valentin Yudashkin kids.

Для создания имиджей были использованы косметические продукты Revlon, одного из лидирующих мировых косметических концернов.

В концерте принимали участие: Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Валерия, Кристина Орбакайте, Игорь Крутой, Олег Газманов, Александр Буйнов, Александр Маршал, Михаил Бублик, Ани Лорак, Зара, Жасмин, Сергей Лазарев, Нюша, Глюкоза, Елена Север, Александр Коган, Арт-группа «Сопрано» Михаила Турецкого, балет Аллы Духовой «Тодес».

Гостями праздничного шоу стали Алла Пугачева, Нелли и Наталья Кобзон, Тамара и Анастасия Винокур, Андрей Дементьев, Ида Достман, Евгений Кафельников, Лада Фетисова, продюсер Белла Купсина и другие.