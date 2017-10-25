9-й Показ Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева

Куратор показа Юлия Попова
Режиссер Дарья Черныш
Ведущий педагог Елена Ржевская
Агентство моделей Z’S Models
Детское модельное агентство Top Secret Kid’s
Графика показа – авторские орнаменты Вячеслава Зайцева
1. ELENA RYABOVA / Рябова Елена
Коллекция «Point»
Создание коллекции брало свои истоки в современной архитектуре, современных материалах, использована тема будущего. Новые ткани, сложные элементы, архитектура Захи Хадид явилось источником вдохновения. Приоткрывая взгляд на женщину будущего, современную, независимую и свободную от предрассудков и шаблонов.
КОНТАКТЫ:
@elenaryabovaofficial
Instagram
Тел.89199942785
2. VIKA SMIRNOVA / Виктория Смирнова
Коллекция «VIVA LA VITA!»
Невероятный накал эмоций, чувств и любви во всех ее проявлениях и непобедимая вера в прекрасную счастливую жизнь…. Итальянское кино моя страсть с детства.
Коллекция “ VIVA LA VITA” родилась под впечатлением от любимых фильмов Соррентино .
Дерзкая и независимая как амазонка, моя героиня шагает вдоль сверкающего берега Средиземного моря , наслаждаясь свободой и солнцем. А с наступлением вечера, превращается в утонченную восхитительную принцессу, растворяясь в волшебной, волнующе прекрасной атмосфере ночного Рима… Она не знает, что ее ждет, но не оглядываясь назад , смело идет вперед навстречу своей мечте….. Такой героиней для меня всегда была и есть моя прекрасная мама, которой с любовью и благодарностью, я посвящаю свою коллекцию.
3. GORGAEVA JULIA \ Горгаева Юлия
Юлия Горгаева для Lia Gorg atelier
Коллекция «The balance»
Выплеск эмоций, информации, полное опустошение на грани фола, и, наконец-то… рождение, гармония, созерцание. Это мой взгляд, моя история, мой внутренний баланс. И я отдаю это Вам в вечность…
КОНТАКТЫ:
+79253320447
gorgaeva@mail.ru
gorgaevagallery@gmail.com
instagram : liagorg_atelier
www.liagorg.ru
Москва, Новокуркинское шоссе, 1 ТЦ «Парус»
4. GALINA BIRYUKOVA / Галина Бирюкова
Бренд: KGB (KolyaGalyaBiryukovy)
Дизайнеры: Галина Бирюкова и Николай Бирюков
Коллекция «Top Secret»
Коллекция Top Secret включает в себя и взрослые и детские луки. Не изменяя себе, дизайнеры, продолжают делать упор на ручную роспись по ткани, стилизацию и символизм в деталях. Для этого сезона основной тканью коллекции был выбран российский лён!
КОНТАКТЫ:
Галина Бирюкова
www.galinabiryukova.com
www.biryukov-gallery.com
Почта: kgb-fashion@mail.ru
Телефон: 8 (968) 685-57-79
Instagram: galinabiryukova
5. KATYA ASLAMOVA \ Катя Асламова
Бренд ASLAMOVA
Коллекция «INSOMNIA»
«За душевным и физическим здоровьем он отправляется в смиренное путешествие — в самые густые заросли собственных страхов, обид, болезней, в тайники негативного жизненного опыта. При этом страдание преобразуется в силу духа. В этом — реализм духовных традиций: мир загадочен и малопредсказуем, и в поисках удовольствия, скорее всего, найдешь беду, а терпеливо расхлебывая беду, наверняка обретёшь радость.
Возникает вопрос, почему пробужденные не пробуждают других от сна заблуждений? Ответ таков, что малых детей, все счастье которых состоит в крепком сне, не рекомендуется будить. Дети растут во сне. Если они не будут ложиться вовремя спать, они могут заболеть и тогда, позже, когда встанут взрослыми, не смогут вполне соответствовать своему назначению в жизни.
Детство нуждается в большом количестве сна, и дети должны спать. Такова же природа незрелых душ. Это дети, какими бы старыми ни казались их тела. Их причуды, их радости, их восторг направлены на вещи, незначительные в жизни, как и жизнь детей сосредоточена на сластях и игрушках.
Вот почему пробужденные идут медленно и тихо, чтобы звук шагов не помешал глубокому сну спящих. По пути они пробуждают только тех, кто беспокойно ворочается в своих кроватках. Тем они, эти Путники на духовной тропе, тихо дают руку. По этой причине духовный путь называется еще мистическим путём.
И нет ничего плохого в том, чтобы разбудить лишь немногих, оставив многих спать, но, с другой стороны, какая великая доброта заключается в том, чтобы дать выспаться тем, кто нуждается в сне».
Хазрат Инаят Хан
КОНТАКТЫ:
Instagram: @katya_aslamova
aslamovashop.ru
+7 (926) 266-25-06
6. IRINA KRYUCHKOVA / Ирина Крючкова
Бренд Irina Kryuchkova
Коллекция «The Fair Swan Princess» ("Царевна лебедь")
"Мы рождены чтоб сказку сделать былью"
Моя коллекция это сказка про Царевну-Лебедь! Эта история наполнена таинственностью, красотой и волшебством! В ней говорится о необычайной девушке, о чувственной Красавице-Царице, которую мы можем не разглядеть за призмой лебедя. Но стоит ей только захотеть, как она "взмахнет крыльями, встрепенётся, отряхнётся и царевной обернется, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит" Именно это перевоплащение и отражено в моей новой коллекции!
КОНТАКТЫ:
Irina Kryuchkova
Тел: 8 903 634 71 04
Email: Ira.kryuchckova@yandex.ru
facebook: facebook.com/ira.kryuchckova
Instagram: @Ira_Kryuchkova
SZFL / Slava Zaitsev’s Fashion Laboratory
«Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева» - авторская школа великого русского модельера.
129110, Москва, Проспект Мира, 21
http://www.fashionlab.ru/
+7(495)631-05-92, +7(495)631-05-74
e-mail: fashionlab@zaitsev.info
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