9-й Показ Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева

Куратор показа Юлия Попова

Режиссер Дарья Черныш

Ведущий педагог Елена Ржевская

Агентство моделей Z’S Models

Детское модельное агентство Top Secret Kid’s

Графика показа – авторские орнаменты Вячеслава Зайцева

1. ELENA RYABOVA / Рябова Елена

Коллекция «Point»

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Создание коллекции брало свои истоки в современной архитектуре, современных материалах, использована тема будущего. Новые ткани, сложные элементы, архитектура Захи Хадид явилось источником вдохновения. Приоткрывая взгляд на женщину будущего, современную, независимую и свободную от предрассудков и шаблонов.

КОНТАКТЫ:

@elenaryabovaofficial

Instagram

Тел.89199942785

2. VIKA SMIRNOVA / Виктория Смирнова

Коллекция «VIVA LA VITA!»

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Невероятный накал эмоций, чувств и любви во всех ее проявлениях и непобедимая вера в прекрасную счастливую жизнь…. Итальянское кино моя страсть с детства.

Коллекция “ VIVA LA VITA” родилась под впечатлением от любимых фильмов Соррентино .

Дерзкая и независимая как амазонка, моя героиня шагает вдоль сверкающего берега Средиземного моря , наслаждаясь свободой и солнцем. А с наступлением вечера, превращается в утонченную восхитительную принцессу, растворяясь в волшебной, волнующе прекрасной атмосфере ночного Рима… Она не знает, что ее ждет, но не оглядываясь назад , смело идет вперед навстречу своей мечте….. Такой героиней для меня всегда была и есть моя прекрасная мама, которой с любовью и благодарностью, я посвящаю свою коллекцию.

3. GORGAEVA JULIA \ Горгаева Юлия

Юлия Горгаева для Lia Gorg atelier

Коллекция «The balance»

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Выплеск эмоций, информации, полное опустошение на грани фола, и, наконец-то… рождение, гармония, созерцание. Это мой взгляд, моя история, мой внутренний баланс. И я отдаю это Вам в вечность…

КОНТАКТЫ:

+79253320447

gorgaeva@mail.ru

gorgaevagallery@gmail.com

instagram : liagorg_atelier

www.liagorg.ru

Москва, Новокуркинское шоссе, 1 ТЦ «Парус»

4. GALINA BIRYUKOVA / Галина Бирюкова

Бренд: KGB (KolyaGalyaBiryukovy)

Дизайнеры: Галина Бирюкова и Николай Бирюков

Коллекция «Top Secret»

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Коллекция Top Secret включает в себя и взрослые и детские луки. Не изменяя себе, дизайнеры, продолжают делать упор на ручную роспись по ткани, стилизацию и символизм в деталях. Для этого сезона основной тканью коллекции был выбран российский лён!

КОНТАКТЫ:

Галина Бирюкова

www.galinabiryukova.com

www.biryukov-gallery.com

Почта: kgb-fashion@mail.ru

Телефон: 8 (968) 685-57-79

Instagram: galinabiryukova

5. KATYA ASLAMOVA \ Катя Асламова

Бренд ASLAMOVA

Коллекция «INSOMNIA»

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«За душевным и физическим здоровьем он отправляется в смиренное путешествие — в самые густые заросли собственных страхов, обид, болезней, в тайники негативного жизненного опыта. При этом страдание преобразуется в силу духа. В этом — реализм духовных традиций: мир загадочен и малопредсказуем, и в поисках удовольствия, скорее всего, найдешь беду, а терпеливо расхлебывая беду, наверняка обретёшь радость.

Возникает вопрос, почему пробужденные не пробуждают других от сна заблуждений? Ответ таков, что малых детей, все счастье которых состоит в крепком сне, не рекомендуется будить. Дети растут во сне. Если они не будут ложиться вовремя спать, они могут заболеть и тогда, позже, когда встанут взрослыми, не смогут вполне соответствовать своему назначению в жизни.

Детство нуждается в большом количестве сна, и дети должны спать. Такова же природа незрелых душ. Это дети, какими бы старыми ни казались их тела. Их причуды, их радости, их восторг направлены на вещи, незначительные в жизни, как и жизнь детей сосредоточена на сластях и игрушках.

Вот почему пробужденные идут медленно и тихо, чтобы звук шагов не помешал глубокому сну спящих. По пути они пробуждают только тех, кто беспокойно ворочается в своих кроватках. Тем они, эти Путники на духовной тропе, тихо дают руку. По этой причине духовный путь называется еще мистическим путём.

И нет ничего плохого в том, чтобы разбудить лишь немногих, оставив многих спать, но, с другой стороны, какая великая доброта заключается в том, чтобы дать выспаться тем, кто нуждается в сне».

Хазрат Инаят Хан

КОНТАКТЫ:

Instagram: @katya_aslamova

aslamovashop.ru

+7 (926) 266-25-06

6. IRINA KRYUCHKOVA / Ирина Крючкова

Бренд Irina Kryuchkova

Коллекция «The Fair Swan Princess» ("Царевна лебедь")

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"Мы рождены чтоб сказку сделать былью"

Моя коллекция это сказка про Царевну-Лебедь! Эта история наполнена таинственностью, красотой и волшебством! В ней говорится о необычайной девушке, о чувственной Красавице-Царице, которую мы можем не разглядеть за призмой лебедя. Но стоит ей только захотеть, как она "взмахнет крыльями, встрепенётся, отряхнётся и царевной обернется, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит" Именно это перевоплащение и отражено в моей новой коллекции!

КОНТАКТЫ:

Irina Kryuchkova

Тел: 8 903 634 71 04

Email: Ira.kryuchckova@yandex.ru

facebook: facebook.com/ira.kryuchckova

Instagram: @Ira_Kryuchkova

SZFL / Slava Zaitsev’s Fashion Laboratory

«Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева» - авторская школа великого русского модельера.

129110, Москва, Проспект Мира, 21

http://www.fashionlab.ru/

+7(495)631-05-92, +7(495)631-05-74

e-mail: fashionlab@zaitsev.info