9-я BEE-TOGETHER.ru: новая реальность в формате 4.0

Отвечая на вызовы времени, организаторы интегрируют проект в формат «индустрии 4.0», в основе которого лежат цифровые технологии и оптимизация ресурсных затрат как клиентов, так и предприятий аутсорсинга.

BEE-TOGETHER.ru - единственный масштабный проект в России в сфере легкой промышленности, который на практике реализует байерские встречи с фабриками и имеет конкретные финансовые результаты. Выставка-платформа, организованная Русской ассоциацией участников fashion-индустрии (РАФИ), проводится с 2016 года и за это время зарекомендовала себя как профессиональная площадка для эффективного сотрудничества брендов и компаний ритейла с производственными предприятиями. За весь период работы участие в BEE-TOGETHER.ru приняли 574 швейные фабрики, 57 поставщиков сырья из 27 российских регионов и 29 стран мира, а посетителями стали представители 1402 компаний ритейла, федеральных и региональных торговых сетей, онлайн-магазинов, российских и международных брендов, а также дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Суммарно было проведено более 8000 бизнес-встреч, по итогам которых заключено более 150 контрактов на общую сумму свыше 750 млн рублей.

Татьяна Белькевич, президент ассоциации РАФИ: «Новая реальность, в которой все мы сегодня оказались, требует принципиально новых подходов к бизнес-решениям. Сейчас компаниям легкой промышленности жизненно необходимо не упустить момент и вернуть себе уверенные позиции на внутреннем и внешнем рынках – и участие в выставке-платформе BEE-TOGETHER.ru онлайн даст предприятиям новый приток заказчиков. Наш принцип «Самый короткий путь от контакта до контракта» сегодня стал еще более актуальным. Мы предусмотрели для участников BEE-TOGETHER.ru ряд новых возможностей, которые позволят комфортно общаться с заказчиками онлайн».

В условиях ограничений периода пандемии, коснувшихся большинства стран, отсутствия привычных форматов общения и личных встреч, стремительно меняющейся ситуации на рынке и в экономике, онлайн-выставка BEE-TOGETHER.ru предлагает необходимое решение для поиска партнеров и взаимодействия между предприятиями легкой промышленности и торговли, успешного заключения контрактов и налаживания сотрудничества, получения достоверных и проверенных данных о возможностях партнеров, оперативной аналитики ситуации в отрасли и улучшения работоспособности предприятий в условиях пандемии.

В частности, онлайн-формат BEE-TOGETHER.ru, помимо публикации информации о фабриках-участниках на официальном сайте выставки, в еженедельных рассылках по базе профессиональных контактов, в социальных сетях выставки-платформы, ИД PROfashion и партнеров, включает в себя работу call-центра по взаимодействию с потенциальными заказчиками, осуществление проверки их деловой репутации, а также организацию онлайн-конференций, онлайн-презентаций предприятий и индивидуальных переговоров с заказчиками удобным для экспонентов способом.