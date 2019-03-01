900 долларов за набор карандашей Louis Vuitton

Парижский дом моды выпустил набор для рисования в кожаном чехле, украшенном фирменными монограммами.

Дом Louis Vuitton опубликовал релиз набора из 40 цветных карандашей в чехле из коричневой кожи, украшенном фирменными монограммами. У чехла также имеется стильная металлическая застежка, а цветные отметки указывают расположение того или иного карандаша. Стоит набор 900 долларов и появится в продаже в апреле.