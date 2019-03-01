Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (448)
Все сюжеты
Артем Кузелев

900 долларов за набор карандашей Louis Vuitton

  • 102
  • 0
  • 01 Марта 201913:37
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский дом моды выпустил набор для рисования в кожаном чехле, украшенном фирменными монограммами.

Дом Louis Vuitton опубликовал релиз набора из 40 цветных карандашей в чехле из коричневой кожи, украшенном фирменными монограммами. У чехла также имеется стильная металлическая застежка, а цветные отметки указывают расположение того или иного карандаша. Стоит набор 900 долларов и появится в продаже в апреле.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru