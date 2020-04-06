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Артем Кузелев

98-й сезон ярмарки Pitti Uomo перенесли на сентябрь

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  • 06 Апреля 202014:42
Сюжеты: Pitti Uomo, Covid19

Организаторы флорентийской Недели мужской моды изменили расписание события.

Ранее планировалось, что 98-й сезон ярмарки мужской моды Pitti Uomo пройдет с 16 по 19 июня, однако на днях оргкомитет сообщил, что событие перенесено на сентябрь. Мероприятия Недели мужской моды во Флоренции пройдут со 2 по 4 сентября 2020 года. Генеральный директор Pitti Immagine Раффаэлло Наполеоне пояснил: «Мы считаем, что не могли поступить иначе. Наше решение продиктовано социальной ответственностью и необходимыми мерами безопасности в эпоху пандемии коронавируса».

 
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