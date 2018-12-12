А ваш мужчина уделяет внимание уходу за лицом?

В наше время ухоженность мужчины стала таким же важным элементом его образа, как дорогой костюм или часы. Но для кого-то само понятие мужской косметики является неприемлемым, в то время как жители многих крупных городов уже давно принялись внимательнее следить за собой.

Шаг первый: глубокое очищение

Очищение — необходимая процедура. Забитые поры не дают дышать коже, что ведет к быстрому ее увяданию, поэтому первое средство для очищения кожи должно быть для ежедневного умывания. Современные средства очень эффективны, поэтому много на лицо наносить не нужно. «S» ферментный Гоммаж-эксфолиант для глубокого очищения пор и отшелушивания кожи глубоко очищает и дарит ощущение обновления.

Шаг второй: интенсивное увлажнение

Мужской коже необходимо увлажнение — процесс бритья повреждает, иногда уничтожая тонкий верхний слой. В этом вопросе очень важно помнить, что от средств на спиртовой основе шелушится кожа на лице. Поэтому экстракт трехцветной фиалки, содержащийся в омолаживающем креме с голубым ретинолом "Сапфировая тайна" — must have для мужчины, которому важно сохранять естественный барьер перед негативным воздействием окружающей среды.

Шаг третий: прочная защита

Кожа в любое время года может потерять жизненный тонус, и в этом случае она перестает сопротивляться агрессии окружающей среды. Цвет лица становится серым, а под глазами появляются темные круги. Молекулярный микрофлюид SENSOCALM OCCLUX с нейроуспокаивающим комплексом c токсином морского анемона идеально подойдет для мужчин с сухой и чувствительной кожей. Но не забывайте также дополнительном уходе — очень часто мужчины пренебрегают заботой о коже век, а ведь она гораздо тоньше, чем на других участках лица и более подвержена вредному воздействию внешней среды. Именно поэтому веки стареют намного раньше и даже у молодых мужчин заметны морщинки вокруг глаз, а гель для кожи вокруг глаз от темных кругов и мешков О1 станет незаменимым помощником для тех, кому важен уход даже за мелочами.

Все эти принципы объединяет одно — их эффективность возможна только при осуществлении регулярных процедур. Со временем ежедневные ритуалы по уходу станут приятными, естественными и очевидными, а хороший внешний вид добавит уверенности в себе даже в самые волнительные моменты.