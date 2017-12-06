A$AP Rocky в новой рекламе Calvin Klein. Весна-лето, 2018

Американская марка продолжает свой «семейный» проект и представляет продолжение весенне-летней кампании.

Героями новой рекламной съемки Calvin Klein стал хип-хоп исполнитель A$AP и его коллектив A$AP Mob. Кадры продолжают проект, в котором Раф Симонс уже задействовал других членов семьи бренда – исполнительниц Соланж, Келелу и Дев Хайнс. Автором снимков как всегда стал давний друг Рафа фотограф Вилли Вандерперре.