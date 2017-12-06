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Артем Кузелев

A$AP Rocky в новой рекламе Calvin Klein. Весна-лето, 2018

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  • 06 Декабря 201711:45
Сюжеты: Calvin Klein, Рекламные кампании

Американская марка продолжает свой «семейный» проект и представляет продолжение весенне-летней кампании.

Героями новой рекламной съемки Calvin Klein стал хип-хоп исполнитель A$AP и его коллектив A$AP Mob. Кадры продолжают проект, в котором Раф Симонс уже задействовал других членов семьи бренда – исполнительниц Соланж, Келелу и Дев Хайнс. Автором снимков как всегда стал давний друг Рафа фотограф Вилли Вандерперре.

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