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Артем Кузелев

Адам Левин стал лицом L’Oreal Paris Men

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  • 16 Января 201915:00
Сюжеты: L'oreal, Рекламные кампании

Фронтмен группы Maroon 5 назван глобальным амбассадором линейки-блокбастера Hydra Energetic.

У Адама Левина, фронтмена группы Maroon 5, новое амплуа: музыкант стал глобальным амбассадором линейки L’Oreal Paris Men Expert. Для начала Левин будет представлять бренд Hydra Energetic, который является крупнейшим в мире и самым продаваемым из числа марок уходовых средств для мужской кожи. Сам Адам сказал, что это большая честь – быть ​​голосом бренда, который мотивирует мужчин заботиться о своей внешности.

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