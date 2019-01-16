Адам Левин стал лицом L’Oreal Paris Men

Фронтмен группы Maroon 5 назван глобальным амбассадором линейки-блокбастера Hydra Energetic.

У Адама Левина, фронтмена группы Maroon 5, новое амплуа: музыкант стал глобальным амбассадором линейки L’Oreal Paris Men Expert. Для начала Левин будет представлять бренд Hydra Energetic, который является крупнейшим в мире и самым продаваемым из числа марок уходовых средств для мужской кожи. Сам Адам сказал, что это большая честь – быть ​​голосом бренда, который мотивирует мужчин заботиться о своей внешности.