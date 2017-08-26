adidas Basketball в STREET BEAT

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появится баскетбольная линейка немецкой компании adidas.

Adidas Basketball – подбренд немецкой компании, специализирующийся на выпуске одежды и обуви для занятий баскетболом. Для производства кроссовок adidas использует самые передовые технологии, такие как: Boost, Bounce, Primeknit и другие. В магазинах будут представлены не только рядовые модели, но также именная коллекция одежды и обуви Джеймса Хардена, профессионального американского баскетболиста, выступающего за клуб Хьюстон Рокетс.

Adidas Basketball можно найти в магазинах сети STREET BEAT в ТК “Атриум “ ТРЦ “Галерея”, ТЦ “Авиапарк” и ТРК “VEGAS” в Крокус Сити. Цена на кроссовки будет варьироваться от 8 990 рублей (Explosive Bounce) до 13 990 (Harden Vol. 1), а на одежду от 3 690 (джемпер) до 9 990 (куртка).