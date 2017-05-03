Adidas и Parley for the Oceans продолжают эко-коллаборацию

Этой весной сотрудничество двух компаний продолжилось тремя новыми моделями спортивной обуви, созданной из пластиковых отходов.

Выход новых моделей спортивной обуви марка Adidas и организация Parley for the Oceans приурочили ко Всемирному Дню Землю. Коллаборация выпустила три новых дизайна экологичной обуви, созданной из пластиковых отходов, собранных в мировом океане. Кеды и кроссовки стали продолжением заявленного ранее двухгодичного партнерства и поступят в продажу уже 10 мая. Для создания каждой пары ultraBOOST используются 11 пластиковых бутылок, которые экологи выловили в океане.