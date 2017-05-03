Вход
ADV
Интересно
Adidas (232)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Adidas и Parley for the Oceans продолжают эко-коллаборацию

  • 239
  • 0
  • 03 Мая 201710:38
Сюжеты: Adidas

Этой весной сотрудничество двух компаний продолжилось тремя новыми моделями спортивной обуви, созданной из пластиковых отходов.

Выход новых моделей спортивной обуви  марка Adidas и организация Parley for the Oceans приурочили ко Всемирному Дню Землю. Коллаборация выпустила три новых дизайна экологичной обуви, созданной из пластиковых отходов, собранных в мировом океане. Кеды и кроссовки стали продолжением заявленного ранее двухгодичного партнерства и поступят в продажу уже 10 мая. Для создания каждой пары ultraBOOST используются 11 пластиковых бутылок, которые экологи выловили в океане.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru