adidas начнет обменивать свои старые товары на новые

Спортивная марка запускает программу приема своих старых вещей в обмен на ваучеры для приобретения новых.

adidas и молодая компания Stuffstr запускают совместный проект по обмену старых товаров спортивной марки на ваучеры. Последние можно будет использовать при покупке новых вещей. В тестовом режиме программа начала работать на территории Великобритании, но в дальнейшем получит распространение на всех рынках, где присутствует бренд. Сейчас покупатели могут вернуть вещи, приобретенные за последние пять лет, а компания отремонтирует, перепродаст или отправит их на переработку.