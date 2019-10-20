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Артем Кузелев

adidas начнет обменивать свои старые товары на новые

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  • 20 Октября 201920:21
Сюжеты: Adidas

Спортивная марка запускает программу приема своих старых вещей в обмен на ваучеры для приобретения новых.

adidas и молодая компания Stuffstr запускают совместный проект по обмену старых товаров спортивной марки на ваучеры. Последние можно будет использовать при покупке новых вещей. В тестовом режиме программа начала работать на территории Великобритании, но в дальнейшем получит распространение на всех рынках, где присутствует бренд. Сейчас покупатели могут вернуть вещи, приобретенные за последние пять лет, а компания отремонтирует, перепродаст или отправит их на переработку.

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