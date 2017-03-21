Adidas откажется от рекламы на телевидении

Делая ставку на более молодую аудиторию, руководство немецкого спортивного бренда решило полностью отказаться от ТВ-рекламы.

На днях стало извеснто, что немецкая марка решила полностью отказаться от рекламы на телевидении. Делая ставку на молодежную аудиторию, маркетологи компании берут во внимание и средства коммуникации миллениалов, для которых ТВ не является ни авторитетом, ни интересным каналом.

Кроме того, вся группа adidas будет особенно интенсивно интегрироваться в онлайн-пространство. Так, в планах компании к 2020 году увеличить продажи в сети с одного миллиарда евро до четырех. Новой стратегией занимается генеральный директор Adidas AG Каспер Рорштед.