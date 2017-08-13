Adidas сокращает количество магазинов в России

До конца года спортивный бренд закроет на территории России еще более 150 магазинов.

На днях агентство РБК сообщило, что спортивная марка продолжает активно сокращать количество магазинов на территории России. В этом году уже было закрыто более 100 торговых точек, а до конца года будет ликвидировано еще порядка 160. В комментарии к новости исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед отметил: «Российский рынок продолжит сокращаться из-за четырех лет международных санкций и зависимости от расценок на нефть».

Сокращение числа российских магазинов Adidas особенно заметно с 2014 года. На данный момент на Россию приходится 3% мировых продаж марки. Фактическая выручка бренда даже растет, но с учетом колебаний курсов валют, наоборот, сокращается.