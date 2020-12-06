Адмиралтейская игла 2020

Виртуальная одежда – это уже не прогнозы футуристов, а реальная действительность. Общемировая пандемия 2020 года существенно повлияла на развитие цифровых технологий в модной индустрии. Сегодня дизайнеры всё чаще создают коллекции с помощью цифровых технологий, а организаторы крупнейших недель моды проводят дефиле на аватарах в виртуальной среде. Превью XXVI конкурса «Адмиралтейская игла» состоялось с 20 по 30 ноября в «Точке кипения – ПромТехДизайн» в СПбГУПТД в реальном формате и в виртуальной реальности.

Иммерсивная среда виртуального пространства «Адмиралтейской иглы» показала зрителям из разных стран в онлайн-формате модный цифровй показ, созданный студентами Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и университета Savonia, (Куопио, Финляндия). В анимационном шоу, в ярком сказочном мире дефилировали виртуальные модели. Виртуальные показы дополнили презентации и зрелищные минидефиле в прямом эфире, где сами студенты продемонстрировали свои коллекции и рассказали зрителям о творческом пути и о том насколько интересно быть современным дизайнером одежды.

В рамках модных событий состоялись дискуссии Public Talk с участием российских и международных специалистов fashion-бизнеса, преподавателей ведущих вузов мира по направлению Дизайн одежды – Института Марангони (Милан, Италия), Университета БУНКА (Токио, Япония), Университета ХАМК (Коувола, Финляндия), а также молодых и успешных модельеров, основателей собственных брендов из Беларуси и Италии. Интерактивная студия, созданная организаторами конкурса, впервые перенесла участников и зрителей в креативное пространство модного показа, на улицы вечернего Петербурга, в международные модные дома, тренд-бюро и в университеты разных стран.

Лесли Холден, сооснователь The digital fashion Group TDFG LDA (Голландия) отметил: «Сегодня как никогда важно применять новые информационные технологии в моде. Вся мировая мода уже переходит в виртуальную реальность и за ней будущее».

Вера Иванова, PR-директор Международной выставки «Интерткань» и «Textile&Home» презентовала ткани Анти-Covid-19, которые не только препятствуют проникновению и размножению вируса на человеке, но также обладают всеми необходимыми для текстильного производства свойствами с возможностью воплощения самых современных и смелых дизайнерских решений при создании повседневной и Luxe одежды.

«Сегодня виртуальные товары органично вошли в нашу жизнь, – констатирует Илья Тихонов, главный редактор ModaNews и Мода 24/7, член жюри международных конкурсов, автор журналов модной индустрии. – В играх и приложениях можно приобрести не только оружие, но и одежду. Виртуальные дефиле, которые мы наблюдали в весенних и осенних сезонных показах состоялись наравне с оффлайн мероприятиями. Стоит продолжать развиваться в работе над визуальным представлением виртуальных дефиле. Нужно уделять внимание проработке деталей при подготовке виртуального дефиле, так как визуальный ряд должен соответствовать, а лучше превосходить по качеству обычные шоу-дефиле».

Хейни Хаапаниеми, менеджер проекта С3Е «Организация кросс-культурных мероприятий» Программы приграничного сотрудничества Россия – Юго-восточная Финляндия, Юго-восточный Финляндский Университет Прикладных Наук, ХАМК, (Куовала, Финляндия), рассказала онлайн-аудитории об интересных световых и цифровых работах, созданных в рамках проекта и презентовала мультимедийные тизеры победителей Международного конкурса «Синестезия».

Любовь Джикия, художественный руководитель конкурса «Адмиралтейская игла» отметила, что тотальный локдаун поспособствовал развитию новых технологий в моде, дополненная реальность вошла в жизнь практически каждого жителя планеты, и в рамках конкурса появится новая номинация для презентации дизайнерских идей в виртуальной среде с применением самых современных и передовых цифровых возможностей. «Мы ждём работы участников для новой номинации «Мир будущего в дизайне и обуви», созданные при помощи анимации или программы CLO3D!», – добавила Любовь Джикия.

Олег Евдокимов, победитель конкурса «Адмиралтейская игла»'2011, выпускник СПбГУПТД за 10 лет успел поработать модельером в ведущих мировых домах моды, в том числе Roberto Cavalli и Dolce&Gabbana и планирует теперь развивать моду на самом высоком уровне не только в Италии, но и в России.

По итогам превью организаторы поделились планами развивать образовательные направления в области виртуальной реальности в сфере моды, а также поддерживать молодых специалистов данного направления на конкурсе.

Конкурс «Адмиралтейская игла» состоится в Санкт-Петербурге весной 2021 года в СПбГУПТД.

Ссылка на трансляцию https://vk.com/video-42872321_456239039