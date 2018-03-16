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Зыбенок Ольга

Adolfo Dominguez открыл первый монобрендовый бутик в России

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  • 16 Марта 201818:01

Популярность марки связана не только с использованием натуральных тканей и качественным пошивом предметов одежды, но и своим стилем, женственностью и сексуальностью. Ставка сделана на свободные и простые вещи, которые могут носить люди, независимо от особенностей фигуры.
Adolfo Dominguez – это монобрендовый бутик женской одежды с лаконичным и стильным дизайном. В моделях преобладают простой крой, спокойные цвета, здесь можно подобрать одежду на любой вкус - от неофициальной до строго-деловой. Огромный выбор аксессуаров, обуви и сумок обыграет и дополнит любой образ.
Сегодня в бутике можно не только одеться  с ног до головы. Дизайнер решил не ограничиваться производством одежды и обуви и стал выпускать под этим шарфы, сумки, украшения, которые также представлены в бутике. Большой выбор бижутерии - разноцветные многослойные бусы сочных оттенков, роскошные колье с крупными металлическими кольцами, объёмные круглые пластиковые браслеты, серьги, кольца - от такого обилия украшений глаза разбегаются.
Бренд Adolfo Dominguez - это высококачественная одежда, разработанная для жизни в активном городском темпе, которая является практичной и удобной, но, вместе с этим, изящной и интересной. Вся коллекция отвечает главной цели дизайнера: заявить о хорошем вкусе их обладателя.

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