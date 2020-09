Adsum и Reebok представили новую версию легендарных кроссовок Club C Revenge Plus

Оригинальные Club Champion (Club C) появились на свет в 80-ые и были задуманы как теннисная обувь с минималистичным дизайном. Этот образец стал отличным полотном для творческой энергии Adsum. Дизайнеры Adsum остались верны основным принципам этой легкой и утонченной модели и сохранили монохромную цветовую палитру. Однако если классические Club C были полностью белыми, то Adsum решили придать своей версии более земляные тона, чтобы подчеркнуть осеннее настроение нового релиза. В кроссовках Adsum Club C можно заметить и еще одну отсылку к обуви 70-х и 80-х — темную, полупрозрачную резиновую подошву gum sole, которая обеспечивает прочный контакт с любой поверхностью.

Основные принципы дизайна и премиальные материалы напомнят поклонникам брендов их предыдущую коллаборацию — кроссовки Pyro. Отсылками к Pyro 2019 в Adsum Club C 2020 года являются и замшевые элементы на пятке, и внутренний брендинг на стельке. Ну а в качестве инноваций Adsum Club C демонстрирует кастомизированный перфорированный узор на медиальной стороне ботинка и дополнительные съемные стельки, которые прилагаются к каждому комплекту.

Кроссовки поступят в продажу 25 сентября на сайт Reebok.ru и в избранные магазины Reebok по цене 10999 руб.

Лукбук: https://yadi.sk/d/QxLt84DCGk13pg?w=1

Детали: https://yadi.sk/d/r6d47Cu0NNRX9w?w=1

Обтравки: https://yadi.sk/d/9FR5WEN6bgLmag?w=1

