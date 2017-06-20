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Артем Кузелев

Адвоа Абоа для Dior Magazine. Лето, 2017

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  • 20 Июня 201714:03
Сюжеты: Dior

Одной из главных героинь свежего выпуска Dior Magazine стала лондонская модель Адвоа Абоа.

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  • Dior Magazine. Лето, 2017

Сегодня Адвоа считается одной из самых успешных моделей: девушка часто появляется в редакционных и коммерческих проектах, а также ходит по подиуму на Неделях моды. Однако еще недавно 25-летняя подруга Кары Делевинь была известна лишь как скандальная манекенщица, которая борется с биполярным расстройством, наркотической зависимостью и неравенством в модной индустрии. Впрочем, приглашение от издания Dior Magazine – красноречивый показатель того, что девушку наконец-то признали как профессионалку, и она заслуживает быть в авангарде моды. Для летнего номера журнала Абоа позировала перед объективом камеры Джоша Олинса.

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