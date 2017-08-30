Адвоа Абоа, Фаррелл Уильямс и Леннон Галлахер для марки G-Star

Нидерландский бренд мужской и женской джинсовой одежды представил первые кадры из осенне-зимней рекламной кампании.

1 / 3 G-Star. Осень-зима, 2017/18





Для создания кампейна коллекции будущего сезона марка G-Star пригласила молодых звезд модной индустрии. Главными героями рекламы стали начинающий манекенщик Леннон Галлахер и модель-активстка Адвоа Абоа. Компанию новому поколению звезд моды составил музыкант Фаррелл Уильямс, а в роли автора проекта выступил знаменитый фотограф Кольер Шорр.