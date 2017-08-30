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Артем Кузелев

Адвоа Абоа, Фаррелл Уильямс и Леннон Галлахер для марки G-Star

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  • 30 Августа 201711:44
Сюжеты: G-STAR, Рекламные кампании

Нидерландский бренд мужской и женской джинсовой одежды представил первые кадры из осенне-зимней рекламной кампании.

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  • G-Star. Осень-зима, 2017/18

Для создания кампейна коллекции будущего сезона марка G-Star пригласила молодых звезд модной индустрии. Главными героями рекламы стали начинающий манекенщик Леннон Галлахер и модель-активстка Адвоа Абоа. Компанию новому поколению звезд моды составил музыкант Фаррелл Уильямс, а в роли автора проекта выступил знаменитый фотограф Кольер Шорр.

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