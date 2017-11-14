Адвоа Абоа – новое лицо Marc Jacobs Beauty

У косметической линейки Марка Джейкобса новая героиня. Ею стала популярная модель и активистка Адвоа Абоа.

До этого коллекцию декоративной косметики Marc Jacobs Beauty представляли звезды разных возрастов: Уиллоу Смит, Вайнона Райдер и Джессика Ланг. Однако в новый сезон Джейкобс войдет в компании популярной модели, чье имя сегодня у всех на слуху, Адвоа Абоа. Манекенщица составила компанию коллегам Кайе Гербер и Эди Кэмпбелл, рекламные снимки с участием которых появились чуть ранее.