«АФИМОЛЛ» фиксирует стабильный рост трафика с начала 2018 года

Так, по итогам пяти месяцев 2018 года «Афимолл Сити» посетило около 13 миллионов человек, что на 31% больше количества посетителей за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что с февраля начался новый выставочный и деловой сезоны: посетители «Экспоцентра» и сотрудники «Москва-Сити» традиционно приходят в «Афимолл» в обеденное и вечернее время. Широкий пул ресторанных концепций позволяет пробовать блюда национальных кухонь мира, а разнообразная развлекательная составляющая обеспечивает полноценный досуг после рабочего дня.

По словам экспертов, в майские праздники отмечается отток покупателей из районных торговых центров в крупные объекты, расположенные в центре города. Данные со счетчиков ТРЦ «Афимолл Сити» подтверждают рост трафика на 39% в мае 2018 по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца. «Активное развитие набережных, городских площадок, скверов и парков как мест отдыха москвичей и туристов способствует росту посещаемости в торговых объектах, расположенных поблизости, - комментирует Цвия Леваев. – Так, выгодная локация позволяет привлекать в «Афимолл Сити» отдыхающих из соседнего парка Красная Пресня, а также туристов и пассажиров речного транспорта с одноименного причала».

По сообщению столичных властей, в период проведения Чемпионата мира 2018 в Москву приедет более миллиона футбольных болельщиков, и такой туристический поток положительно скажется не только на заполняемости отелей, но и на посещаемости столичных объектов инфраструктуры. «По нашим осторожным прогнозам, трафик «Афимолл Сити» увеличится на 20% в период мундиаля. Со своей стороны, ТРЦ подготовил ряд маркетинговых активностей в поддержку чемпионата, которые дополнят общую атмосферу игры», - отмечает Цвия Леваев.

Во второй половине 2018 года в «Афимолл Сити» запланированы открытия нескольких уникальных fashion-брендов, давно ожидаемых на российском рынке, а в ресторанной зоне четвертого и пятого этажей появятся новые заведения оригинальных концепций.

В дополнение к существующим арендаторам - «Формула Кино», «5 элемент», «Космик», Just Jump, VR парк, Aero Dream – изменится развлекательная составляющая ТРЦ. Уже сейчас сформирована плотная программа социально-культурных мероприятий, рассчитанная на все категории посетителей молла.