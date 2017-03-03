"АФИМОЛЛ Сити" и Marie Claire приглашают на роскошное открытое beauty-мероприятие года

7 и 8 марта ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» совместно с журналом Marie Claire организовывают открытое beauty-мероприятие, где каждая посетительница сможет познакомиться с лучшими косметическими средствами, удостоенными престижной премии Prix d'Excellence de la Beauté, а также опробовать услуги мировых лидеров в мире красоты.

Международное жюри из beauty-директоров глянцевых журналов выбрало лучшие косметические средства года. Продукты-победители – воплощение инноваций, эффективности и революционных технологий будут представлены в качестве экспозиции в центральном атриуме ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» только 7 и 8 марта.

Также посетители смогут насладиться бесплатными услугами от ведущих мировых брендов. На сеансах экспресс-макияжа Dior предлагает примерить новые оттенки помады-мечты Rouge Dior. Эксперты красоты Estee Lauder помогут подобрать идеальный оттенок тонального крема, расскажут о секретах макияжа на каждый день и помогут создать безупречный праздничный весенний образ в день 8 Марта. Guerlain приглашает в парфюмерное путешествие и представляет Mon Guerlain - новый женский аромат, олицетворяющий собой абсолютную женственность. Познакомьтесь с нотами нового аромата, прочувствуйте его неповторимую многогранность, заключенную в изысканный флакон с крышечкой четырехлистником

Мы ждём вас на самом роскошном открытом beauty-мероприятии года 7 и 8 марта с 10.00 до 22.00 в центральном атриуме ТРЦ на 2-м этаж.