Африканская коллекция Dior. Cruise 2020

Парижский дом моды впервые провел показ круизной коллекции в Марракеше.

Дом Dior представил круизную коллекцию 2020 года в одном из крупнейших городов Марокко. В качестве локации для показа был выбран прекрасный дворец Эль-Бади, возведенный в 1578 году. Гости шоу наблюдали, как модели в нарядах, вдохновленных мультикультурой Африки, дефилировали по дорожкам около пруда. Атмосферу дополняли сотни горящих свече и этническая музыка.

Главной декоративной фишкой круизной коллекции стали восковые принты, имитирующие гобеленовую вышивку. Мария Грация Кьюри выбрала западноафриканские мотивы, которыми украсила и облегающие костюмы, и свободные туники, и легкие платья, и плиссированные юбки, и даже деним. Образы дополнили жемчужные ожерелья с кулонами в виде жирафов и слонов. Главный материал коллекции – выращенный в Африке хлопок.