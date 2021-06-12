3 июня прошел праздник для детей и взрослых PICCOLO Fashion Day

3 июня в рамках Дня защиты детей в одном из самых модных ТЦ Москвы «Времена года» прошел праздник для детей и взрослых PICCOLO Fashion Day, организованный одноименным журналом PICCOLO под руководством главного редактора Виктории Агабековой. Главной темой праздника конечно - стала мода, а жемчужиной вечера показ от известного итальянского бренда Monnalisa. Начался праздник с анимации, игр и безудержного веселья от команды Motorcity и Ribambelle. Дети создали букеты для своих мам и бабушек с помощью цветочной мастерской «Пион и пудра», изготовили своими руками хранителя снов и создали собственный дизайн модной сумки от журнала PICCOLO.

Показ Monnalisa открыли Агата Дангауэр, Палина Буре, Ника (дочь Елены Кулецкой), Алиса Буслова. Гости показа оказались в настоящих джунглях! С потолка свисали озорные мартышки, под потолком парили диковинные птицы, а дети весело прошли по зеленой тропинке среди слонов, жирафов и фламинго. Яркие образы от итальянского бренда отлично сочетались с модными аксессуарами. Классические образы были дополнены дизайнерскими украшениями от Chubaruk. Похоже теперь стало ясно, что носить этим летом! Завершился показ потрясающим живым выступлением участницы шоу «Голос. Дети» Таисии Скомороховой. Подготовить моделей к показу помогли команды профессиональных мастеров салона ESTEL и парикмахерской СТРИЖ.

После показа вечер продолжился мастер-классом от команды танцевального центра PROТАНЦЫ. Все желающие смогли попробовать свои силы в этом направлении. Дети выучили несколько комбинаций от хореографа детского отделения PROТАНЦЫ Kids Туси и ее учеников из Команды RGT и отрепетировав смогли выступить вместе с профессиональной командой.

Для желающих провести свой Fashion Day более спокойно, был подготовлен бьюти-бар от команды ESTEL, где мастера делали прически на любой вкус.

Ну и конечно всех гостей вечера ждало угощение от ресторана Ribambelle и подарки от партнеров праздника Времена Года , PICCOLO, Chubaruk, Motor City, Lego.