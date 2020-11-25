Агентство Boost Team и студия продакшна SDV организовали онлайн-мероприятие для бренда Redken (L`Oreal)

Перед командой стояла задача перенести обучение в онлайн-формат, не потеряв при этом его практическую ценность. Креативная студия Boost Team предложила организовать не просто трансляцию мастер-класса, а провести ее на онлайн-платформе, усилив связь с участниками посредством интерактивного взаимодействия.

«Несмотря на все ограничения и закрытые границы мы должны были «телепортировать» каждого участника в Нью-Йорк, – рассказывает команда Boost Team. – Для этого мы со студией SDV воссоздали атмосферу мегаполиса внутри платформы. Сразу после регистрации участник попадал на яркую и оживленную площадь Таймс-сквер, со светящимися рекламными баннерами и реальными звуками города».

Уникальность проекта в кастомизации платформы: за очень короткое время были с нуля придуманы и разработаны интерактивные экраны с уникальными механиками. Это сайт живого времени (real time app), который по нажатию кнопки переключал пользователей с Таймс-сквер на форму трансляции с чатом, мастер-классы, видео и т.п. Помимо этого, на платформе был организован телемост между коллегами из России и Нью-Йорка. Для этого использовалось программное обеспечение vMix. Выбор именно этого решения был обусловлен его простотой и «пользовательской свободой»: для подключения не требовалось скачивать приложение и в эфир можно было выйти с любого устройства через браузер.

«Конечно, у нас были опасения по поводу того, что телемост может прерваться, поэтому изначально учли несколько важных вещей. Во-первых, подготовили четкое техническое задание для всех спикеров – включая рекомендации по подключению с компьютера, скорость интернета, расположение камеры. Во-вторых, попросили заранее протестировать платформу со всеми участниками минимум за день до мероприятия. В рамках теста технический директор проверял связь, звук, видео, настраивал и отлаживал подключение. И, в-третьих, собрали две профессиональные команды – одну отвечающую за стриминг, вторую для разработки самой платформы», - рассказывает основатель и генеральный продюсер SDV Александр Санин.

Со стороны SDV в проекте было задействовано 10 человек, разработка заняла 6 недель. В такие короткие сроки наполнение платформы стало настоящим вызовом: часть вещей пришлось дорабатывать в процессе. К тому же, онлайн-ивенты на российском рынке – история достаточно новая, в связи с чем не все процессы до конца отлажены.

«Основной целью проекта было адаптировать возможности привычного проекта под онлайн формат - наполнить событие жизнью, создать эффект присутствия, настроить живой диалог с аудиторией. Поэтому мы задействовали большое количество интерактивных инструментов - чаты, опросы, фотозоны, квесты и многое другое. И, действительно, удерживать внимание аудитории с помощью дополнительных активаций было эффективным решением, - рассказывает команда Boost Team. – Работа проводилась в очень короткие сроки, и в будущем мы абсолютно точно будем закладывать больше времени на тестинг. Однако большинство возникающих проблем оперативно устранялись по мере возникновения. SDV – классная команда, отлично справились на всех этапах работы».

По мнению агентства Boost Team, еще долгое время онлайн-ивенты останутся востребованным форматом организации мероприятий ввиду их удобства, интерактивности и возможностям по широкому охвату аудитории. На данный момент подобные мероприятия подходят как для нишевых проектов, так и для более крупных – федеральных или международных.

