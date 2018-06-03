Агентство Марио Тестино в Нью-Йорке закрылось

Обвиненный в сексуальных домогательствах фотограф объявил о закрытии нью-йоркского офиса своего креативного агентства.

Новость сообщило издание WWD, следящее за развитием ситуации вокруг Марио Тестино. По данным портала, фотограф подтвердил информацию о закрытии нью-йоркского офиса креативного агентства Mariotestino+, который открыл меньше года назад. Кроме того, стало известно, что глава агентства Бригид Уолш покинула свое место еще в марте, когда в СМИ только просочились слухи о токсичном поведении Тестино (обвинения в сексуальных домогательствах от 13 моделей-мужчин). Лондонский офис пока что продолжит работу.