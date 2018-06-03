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Марио Тестино (Mario Testino) (45)
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Артем Кузелев

Агентство Марио Тестино в Нью-Йорке закрылось

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  • 03 Июня 201820:10
Сюжеты: Марио Тестино (Mario Testino)

Обвиненный в сексуальных домогательствах фотограф объявил о закрытии нью-йоркского офиса своего креативного агентства.

Новость сообщило издание WWD, следящее за развитием ситуации вокруг Марио Тестино. По данным портала, фотограф подтвердил информацию о закрытии нью-йоркского офиса креативного агентства Mariotestino+, который открыл меньше года назад. Кроме того, стало известно, что глава агентства Бригид Уолш покинула свое место еще в марте, когда в СМИ только просочились слухи о токсичном поведении Тестино (обвинения в сексуальных домогательствах от 13 моделей-мужчин). Лондонский офис пока что продолжит работу.

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