AIRFIELD впервые представляет коллекцию Atelier

Зеевальхен, июнь 2018, AIRFIELD впервые представляет капсульную коллекцию Atelier Airfield на летний сезон 2019 года.
Коллекцию отличает современный дизайн и спортивный силуэт,а также яркая цветовая палитра розового, желтого и зеленого цветов. В коллекции использованы только высоко качественные и высоко технологичные материалы, такие как жаккардовые набивки с люрексом, обработанные на ручном ткацком станке.
Коллекции AIRFIELD всегда отличает высокое мастерство пошива и огромное внимание к деталям и Atelier служит тому ярким примером. Ноу-хау коллекции состоит в неожиданном сочетании используемых материалов например, джерси, характерный для AIRFIELD сочетается с шелком или кашемиром. Производство декоративных деталей требует терпения и усидчивости, так пайетки сшиваются деликатно, по отдельности, вручную. Умелые руки мастеров также облагораживают дорогие поверхности материалов дополнительным слоем краски и лака.
"Коллекция Atelier - это первая эксклюзивная коллекция, которая создана в ателье штаб-квартиры компании Зеевальхен. Благодаря нашим мастерам, мы теперь можем гарантировать стандарт качества товаров AIRFIELD" - говорит глава маркетинга София Биттер -"Сделано в АВСТРИИ "- подчеркивает одну из основных ценностей компании".
Модели Ateiler Airfield можно будет заказать в московском шоу-руме агентства "Ostwind" и во время выставки CPD в Дюссельдорфе.
Ассортимент коллекции включает в себя основные модели, характерные для AIRFIELD, такие как куртки, пиджаки, блейзеры.
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