AIZEL представит новую модель часов СHANEL Code Coco из черной керамики

Известный как главное модное место Москвы и обладающий безупречной репутацией, концепт-стор AIZEL второй раз был выбран CHANEL в качестве партнера для мировой премьеры новых часов –

в прошлом году это были часы Mademoiselle J12, а в 2018-м – часы Code Coco из черной керамики.

«Для нас большая гордость, что AIZEL уже во второй раз удостоен чести быть выбранным CHANEL для презентации своей новой модели часов. Премьера CHANEL CODE COCO состоится в России, и мы будем счастливы представить публике столь знаковую модель именно в AIZEL», – говорит Айсель Трудел.

Часы Code Coco в черной керамике будут представлены в AIZEL эксклюзивно с 21 июня по 30 июня 2018. Далее часы поступят в продажу в бутики CHANEL.

Об AIZEL

Бутик AIZEL – расположен по адресу Москва, Столешников переулок 10/3 и занимает 600 кв.м. За 10 лет клиентскую аудиторию бутика составили успешные бизнес-леди, IT-girls, представители глянцевых топ-изданий, звезды шоу-бизнеса и политическая элита. Бутик основан в 2002 году Айсель Трудел.