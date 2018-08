Aizel расширяет модные границы

На площадке концепт-стора Aizel в Столешниковом переулке появилось новое пространство, где будут представлены ведущие тенденции мужской моды. Гости бутика смогут купить не только одежду и обувь от известных и молодежных брендов, но и средства по уходу и стайлингу.

С каждым годом мужская мода развивается все более активно и завоевывает мировые подиумы - модные дома меняют дизайнеров линий одежды для мужчин и держат курс на концептуально новый стиль. В новых коллекциях ведущих брендов отчетливо прослеживается переосмысление тенденций, главной темой мужских линеек становятся синтез классической эстетики и неформального casual-образа, сочетание минимализма и контрастных акцентов.

Флагманскими брендами нового пространства стали Gucci, Balenciaga и Isabel Marant Homme, известные самыми передовыми дизайнерскими идеями. Среди must-have этого сезона поясная сумка с графичными рисунками, а также элементы спортивной одежды – олимпийки, худи, бомберы и поло. Кроме того, особо актуально сочетание базового и спортивного гардероба, например, кроссовок со смокингом или классических брюк и поло с контрастными вставками.

В ближайшее время к ассортименту брендов, которые можно будет найти в отделе мужской моды, добавятся Joshua Sanders, Jacob Kane, Jieda, EYTYS, Midnight Studios, Ader Eror, Alpha Industries, The North Face и другие. Кроме того, гости концепт-стора смогут познакомиться с брендами новой волны, ориентированных на поколения Y и Z. В основе их философии бунтарский дух, игра контрастов и авангард современной городской культуры. Любители ультрамодных вещей смогут подобрать образ с такими брендами как C2H4, Heliot Emil, 3.Paradis, 51Percent, Daily Paper, Rocket x Lunch, Hoodlab by ASAP, AGE, Adidas, Yuzhe Studios.

Помимо одежды, обуви и аксессуаров в пространстве будут представлены эксклюзивные продукты для мужского ухода таких брендов, как David Mallett, Balmain Paris Hair Couture, Le Cinema Olfactif и Holynose, 22/11, Jоёlle Ciocco, Perricone M.D., Magic Stripes.

Покупатели смогут выбрать для себя наиболее удобный формат шоппинга, поскольку все новинки будут также доступны онлайн на сайте интернет-магазина Aizel.ru.