AIZEL.RU объявляет о старте продаж лимитированных коллекций, посвященных инаугурации президента России

7 мая 2018 года – AIZEL.RU, интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и косметики, запускает в продажу девять капсульных коллекций российских дизайнеров, вдохновленных предстоящей инаугурацией президента Российской Федерации. Начиная с 12:00 сегодняшнего дня (по московскому времени), для заказа на сайте будут доступны тематические коллекции таких брендов, как ATELIER B BY GALA B, ARTEM SHUMOV, ARUT MSCW, SENSUS COUTURE, N.LEGENDA, ZA_ZA, DOUBLEASTUDIO, KONDAKOVA, IGOR GULYAEV.

Футболки, кепки, бомберы, свитшоты, браслеты и другие предметы одежды, посвященные событию, будут продаваться эксклюзивно на AIZEL.RU. Цены на коллекции символичны: в некоторых из них будут закодированы цифровые сочетания, которые являются датами выборов и инаугурации.

Новый проект интернет-магазина стал продолжением сотрудничества с более чем 100 молодыми российскими дизайнерами, представленными на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в 2018 году. В марте они получили возможность продавать свои коллекции на AIZEL.RU. Помимо этого, команда интернет-магазина предложила им поддержку в сферах профессиональной фотосъемки коллекций, PR- и SMM-продвижения.

Что касается тематики коллекций — это не первый случай, когда дизайнеры вдохновляются политикой и личностью Владимира Путина. Так, британский бренд Matchless создал кожаную куртку Putin Jacket в честь 65-летия президента Российской Федерации. Чуть позже американский дизайнер Blake Patterson в преддверии рождественских праздников создал капсульную коллекцию “Putin ♥ You” («Путин любит тебя»). К ней дизайнер также добавил другие образы, связанные с горячими темами, обсуждаемыми мировыми СМИ в 2017 году. Например, он украсил коллекцию надписями “Russians did it again” («Русские сделали это снова») и “Christmas is hacked. Gifts for everybody!” («Рождество взломали. Всем подарки!»), связывая их с новостями о предполагаемых атаках российских хакеров. Другой американский дизайнер - Heron Preston - представил футболку с портретом Владимира Путина, выполненным стразами, в преддверии выборов президента в марте этого года.

AIZEL.RU существует уже более 7 лет и является полностью российской онлайн-площадкой, созданной на собственные средства ее основателей и без привлечения западных инвестиций. Одной из своих основных целей интернет-магазин считает продвижение российских моды и дизайна в стране и за рубежом.

Для заказа на AIZEL.RU доступно более 700 российских и иностранных брендов женской, мужской и детской одежды, а также аксессуаров и beauty-средств. AIZEL.ru представляет модные тенденции не только в категории премиум-люкса, но и в более демократичном сегменте, а также предлагает бренды, отвечающие потребностям прогрессивной молодежной аудитории.